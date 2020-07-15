استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ

قدّم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته الأربعاء بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، وفق ما أفاد مصدران رسميان وكالة فرانس برس.

وتأتي الاستقالة بعد إعلان حزب النهضة المشارك في الحكومة نيته سحب الثقة من حكومة الفخفاخ بشكل رسمي.

ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية شباط/فبراير، وهو يواجه اتهامات بتضارب المصالح وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.

وكلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الفخفاخ بتشكيل حكومة مطلع العام 2020 بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة.

وتحقق اللجنة البرلمانية في شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.

ووفقا لرئاسة الجمهورية، فإن أمام سعيّد عشرة أيام لتكليف مرشح جديد يشكل حكومة ويسعى لنيل ثقة البرلمان.

وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/اكتوبر الفائت برلمانا شديد الانقسامات بكتل لا تملك غالبية وتتقدمها النهضة ب54 نائبا (من أصل 217).

وقبل إعلان استقالة الفخفاخ، قدّم حزب النهضة مذكرة للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة.