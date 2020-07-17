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تايوان

شاهد: عبوات مياه ولكمات.. 120 ثانية من "الهرج والمرج" في برلمان تايوان

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بقلم:  يورونيوز
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خلال "العراك" داخل البرلمان
خلال "العراك" داخل البرلمان   -   حقوق النشر  Sam Yeh / AFP
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أفضت نقاشات صاخبة في برلمان تايوان إلى عراك للمرة الثالثة خلال 15 يوماً، حتى أن الأمر وصل ببعض النواب إلى إلقاء عبوات مائية على معارضيهم.

والنواب التايوانيون معروفون بخوض النقاشات جسدياً في بعض الأحيان. وعاودوا العراك في الأسبوعين الأخيرين في المناقشات حول تعيين الرئيس المقبل للوكالة المكلفة مراقبة مختلف هيئات الحكومة.

وقام نائب من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بتوجيه لكمة إلى زميل له في حزب كومينتانغ القومي المعارض.

بعد ذلك هاجم نواب "كومينتانغ" ممثلي الحزب الحاكم بعبوات مائية ما اضطر الأخيرين إلى الاحتماء بأغطية مضادة للمياه ولوحات كبيرة من الكرتون.

واقترح الحزب الديمقراطي التقدمي للمنصب تشين تشو (70 عاما) المعروف بمعاركه من أجل حقوق الإنسان وسجن ست سنوات خلال الحكم الاستبدادي للكومينتانغ.

وعلى الرغم من هذه الاشتباكات، أقر تعيين تشين تشو إذ إن الحزب الديمقراطي التقدمي يشكل الأغلبية في البرلمان.