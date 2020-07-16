شاهد: تايوان تنفذ تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في محاكاة للتصدي لغزو صيني محتمل ومقتل جنديين

نفذ الجيش التايواني، الخميس تدريبات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لإثبات قدراته على التصدي لأي غزو محتمل.

قُتل طيار ومساعده الخميس بعد تحطم طائرة هليكوبتر خلال قيام الجيش التايواني.

وقال الجيش إن طائرة هليكوبتر من طراز "بيل 0إتش-58 دي" تحطمت أثناء عودتها إلى قاعدة هسينشو الجوية من إحدى المناورات ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده.

وأطلق الجيش التايواني صواريخ جوية من ضفاف شاطئ جزيرة مواجهة للصين كما قصفت القوات شاطئ جيانان خلال محاكاة غزو صيني عن طريق البحر عبر مدينة تايتشونغ الساحلية.

وتندرج هذه التدريبات ضمن مناورات سنوية لمدة خمسة أيام، تنتهي غدا الجمعة.

كما أسقطت طائرات مقاتلة قنابل على أهداف في البحر، في حين أطلقت دبابات صواريخها من الشاطئ لردع أي قوة غازية.

وقالت الرئيسة تساي إنغ ون وهي تراقب المناورات بينما ترتدي خوذة وبزة عسكرية "نريد أن يرى العالم تصميمنا وجهودنا لحماية بلادنا".

وتعتبر الصين تايوان جزءا انفصاليًا من أراضيها، وتقع الجزيرة، المتمتعة بالحكم الذاتي ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، على بعد 160 كيلومترًا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين عبر مضيق تايوان