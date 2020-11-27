شاهد: نواب يتبادلون إلقاء أحشاء خنازير في البرلمان التايواني

اندلع شجار في البرلمان التايواني يوم الجمعة، حيث تبادل مشرعون إلقاء أحشاء خنازير على بعضهم البعض بشأن سياسة سيتم سنها قريبًا من شأنها السماح باستيراد لحوم خنازير وأبقار من الولايات المتحدة.

كان من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء التايواني تقريرًا مجدولًا بانتظام إلى المشرعين صباح يوم الجمعة حول سياسة لحم الخنزير عندما منع نواب حزب المعارضة من الحزب القومي "الكومينتانغ" محاولته للتحدث عن طريق إلقاء أكياس من أعضاء الخنازير في طريقه .

وحاول مشرعون من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم منعهم، مما أدى إلى الفوضى والقتال.

شوهد مشرعون في الحزب الديمقراطي التقدمي وهم يتصارعون مع نواب حزب الكومينتانغ على الأرض خلال الفوضى.

رفعت إدارة الرئيس تساي إنغ وين حظراً طويل الأمد على واردات لحوم الخنازير ولحوم البقر الأمريكية في آب/أغسطس، في خطوة يُنظر إليها على أنها إحدى الخطوات الأولى نحو التفاوض المحتمل على اتفاقية تجارة ثنائية مع الولايات المتحدة. من المقرر رفع الحظر في كانون ثان/يناير.

قوبل هذا القرار بمعارضة شرسة من قبل حزب الكومينتانغ والمواطنين على حد سواء. تسمح السياسة الجديدة باستيراد لحم الخنزير مع بقايا مقبولة من الراكتوبامين، وهو دواء يضاف إلى علف الحيوانات يعزز نمو اللحوم الخالية من الدهون التي يستخدمها بعض المزارعين في الخنازير.

ستشكل واردات لحوم الخنازير الأمريكية نسبة صغيرة من استهلاك الجزيرة، لكن حزب الكومينتانغ استحوذ على هذه القضية في محاولة لحشد الدعم بعد الإخفاقات المتتالية في صناديق الاقتراع.