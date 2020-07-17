شاهد: حشود من المعجبين تحيط بجوني ديب لدى وصوله إلى محكمة لندن

أحاطت ﺤﺸود من اﻟﻤﻌﺠﺒﻴن واﻟﺼﺤﻔﻴﻴن واﻟﻤﺼورﻴن بالممثل الأمريكي الشهير جوني ديب لدى وصوله إلى محكمة لندن العليا الجمعة للاستماع إلى شهادته في قضية تشهير رفعها ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية بعدما قدمته على أنه "زوج عنيف".

ويلاحق ديب قضائياً شركة "نيوز جروب نيوزبيبرز" التي تنشر صحيفة "ذا صن" ودان ووتون رئيس تحريرها بسبب مقال نشر في نيسان/أبريل من العام 2018 واتهمت فيه الصحيفة النجم الهوليوودي بأنه "عنف زوجته" السابقة الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية أمبر هيرد.

وتدافع الصحيفة بشراسة عن صحة ما ورد في مقالها.

ويقول بطل سلسلة أفلام "بايرتس أوف ذا كاريبيان" البالغ من العمر 57 عاما، إنه هو من عانى من العنف على يد هيرد.

ويوم الخميس زعم الحارس الشخصي لديب، شون بيت، أن هيرد (34 عاما) أصابت ديب في العديد من المرات إصابات واضحة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد بن كينغ الذي أدار شؤون منزل الثنائي، أن أمبير هيرد كانت سبب المشاحنات بين الزوجين.

ويدعي كينغ بأن هيرد تسببت باقتلاع جزء من اصبع ديب بعدما ضربته بعبوة مشروب كسرتها على قطعة من الرخام.

أما الممثلة فتقول إن جوني ديب جرح نفسه بواسطة هاتف.

وتدلي الممثلة الأمريكية بشهادتها اليوم. وتتحدث الصحيفة عن 14 اتهاما من الممثلة ضد زوجها السابق بممارسة العنف بين 2013 و2016 خلال زواجهما العاصف الذي انتهى بالطلاق عام 2017.

وكان ديب قد تزوج من هيرد في العام 2015.