كوفيد-19: أكثر من 14 مليون إصابة حول العالم وأبرز المستجدات الأخرى

اجتاز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم عتبة الـ14 مليون فيما قارب عدد الوفيات من 600 ألف، وسط انتشار أوسع تشهده كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والهند. وفيما تخطت الهند منذ الأمس عتبة المليون إصابة، سجلت الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي رقماً قياسياً لناحية عدد الإصابات الجديدة. وفي أوروبا، أعادت سلطات برشلونة فرض حجر صحّي جزئي في المدينة، أملاً في أن تحدّ عدد الإصابات الذي ازداد بشدّة في الأيام الأخيرة. أدناه أبرز المستجدات العالمية.
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حصيلة قياسية في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، حصيلة قياسيّة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. وأظهرت البيانات التي نشرت فجر السبت أنّ الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 77,638 إصابة جديدة بالوباء ليصل إجماليّ الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافةً إلى 927 وفاة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 139,128 شخصاً.
إصابة وزير سابع في الحكومة البوليفية بفيروس كورونا
قالت حكومة بوليفيا الجمعة إن وزير التنمية الإنتاجية والاقتصاد التعددي خوسيه ابيل مارتينيز مصاب بفيروس كورونا ليكون بذلك سابع وزير تُعلَن إصابته بين وزراء حكومة الرئيسة البوليفية الموقتة جانين آنييز المصابة أيضاً.
وجاء في بيان أن مارتينيز "لا تظهر عليه أعراض" و"سيحترم العزلة التي يوصي بها البروتوكول وسيواصل أنشطته من منزله من خلال العمل عن بعد". وانضم مارتينيز بذلك إلى صفوف زملائه المصابين وهم وزراء شؤون الرئاسة والصحة والخارجية والمناجم والمحروقات والاقتصاد والمال.
تخفيف إجراءات الحجر في بوينس آيرس رغم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19
أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجمعة تخفيف إجراءات الحجر في منطقة العاصمة رغم ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.
وقال رئيس بلدية المدينة هوراسيو رودريغيز لاريتا والمحافظ أكسيل كيتشيلوف في مؤتمر صحافي إنه ابتداء من الإثنين سيكون ممكنا استئناف نشاط الصناعات والعمل في المتاجر المحلية والقيام ببعض الأنشطة المهنية فضلا عن ممارسة الرياضة وارتياد دور العبادة.
وقال الرئيس البرتو فرنانديز "ما زلنا بعيدين عن تجاوز (الأزمة). الخطر لا يزال كامنا". وأضاف "سنحاول العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في هذا العالم الجديد الذي يتطلب منا اتخاذ إجراءات وقائية خاصة".