فيديو: استكمال الاستعدادات لإرسال أول مسبار صيني إلى المريخ

استكملت الصين استعدادها لإرسال أول مسبار فضائي إلى كوكب المريخ بنقل الصاروخ "لونغ مارش-5 4Y" إلى قاعدة وينشانغ في إقليم هاينان جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد المحطة إطلاق المسبار نهاية شهر يوليو – تموز الحالي أو بداية أغسطس – آب القادم، بحسب إدارة فضاء الوطنية الصينية.

ويصل المريخ إلى أقرب نقطة له من كوكب الأرض مرة كل 26 شهراً وهي الفترة التي يمكن إرسال المسابير إليه باستهلاك أقل قدر ممكن من الوقود.

ويستمر المهنسون الصينيون في إجراء الاختبارات اللازمة على الصاروخ بعد نقله إلى قاعدة وينشانغ.

واستغرقت عملية نقل حاملة الصاروخ إلى موقعها بالقاعدة حوالي ساعتين.

وقال لونغ ليهاو، خبير في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق: "ستكون مهمة الإطلاق الشاملة لاستكشاف المريخ هذه هي الأولى في العالم، لذلك نتطلع إليها".