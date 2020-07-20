السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 تموز/يوليو

اعلنت السعودية الاثنين أن مناسك الحج التي تقرّر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية تهديد فيروس كورونا الجديد، ستبدأ في 29 تموز/يوليو، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية.

وقالت المحكمة العليا في البيان إنّ بعد غد الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة بحسب التقويم الاسلامي، والوقوف بعرفة سيكون الخميس 30 تموز/يوليو، ما يعني أن الحج سينطلق في اليوم السابق أي الأربعاء 29 تموز/يوليو.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق أنه سيتم السماح لنحو ألف شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.

لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنّ الأعداد قد ترتفع لتصل إلى نحو عشرة آلاف.

وقالت وزارة الحج والعمرة، أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70 بالمئة من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30 بالمئة فقط.

وستكون الأولوية بين المقيمين الأجانب "لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة".

أمّا السعوديون، فسيقتصرون على "الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد".

والحج هو أحد الأركان الأساسية للإسلام، لكنه يشكّل بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى لأن ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.

وسجّلت السعودية أكثر من 253 ألف إصابة بالفيروس بينها 2523 وفاة، وهو المعدل الأعلى في الخليج.