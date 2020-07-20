تسببت موجة حر غير عادية في اندلاع حرائق ضخمة بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا يوم الخميس. والتهمت مساحات شاسعة من الغابات. وعلى الفور سارعت فرق الإطفاء للعمل على عمليات إخماد النيران لمنعها من الوصول إلى المنازل المجاورة.

وقررت الحكومة الروسية تخصيص حوالي 2.6 مليار روبل أي ما يوازي 36.5 مليون دولار للعمل على إخماد الحرائق في سيبيريا وأقصى شرق روسيا التي بلغ عددها منذ بداية العام، 243 حريقا، وتسببت حتى الأن في تدمير حوالي 1.2 مليون هكتار.