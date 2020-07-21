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الجزائر

الجزائر: غلق المجلس الشعبي في العاصمة بعد وفاة أحد أعضائه بفيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز
إحدى شوارع العاصمة الجزائر وهي خالية خلال الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا
إحدى شوارع العاصمة الجزائر وهي خالية خلال الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا   -   حقوق النشر  Toufik Doudou/2020 AP.
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أعلن المجلس الشعبي في العاصمة الجزائر عن غلق مقره لمدة أسبوعين، بعد وفاة أحد أعضائه نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال رئيس المجلس كريم بنور في بيان نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية "ليكن في علم جميع المواطنين والمواطنات الوافدين إلى المجلس الشعبي لولاية الجزائر أنه وإثر وفاة زميلنا العضو المنتخب بالمجلس بفيروس كورونا المستجد وفي إطار احترام التدابير الوقائية للتصدي للوباء، تقرر غلق المجلس الشعبي لولاية الجزائر لمدة 14 يوما لتجنب تفشي الوباء."

وتم تسجيل 607 إصابة جديدة و 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، وفق وزارة الصحة الجزائرية، وهي الحصيلة الأعلى لعدد الإصابات اليومية منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

وفي المجموع سجلت الجزائر 23691 إصابة من بينها 1087 وفاة، فيما تماثل 16400 مصاب للشفاء.

اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19

اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. * العرض بالفرنسية

Publiée par ‎وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات‎ sur Lundi 20 juillet 2020