أعلن المجلس الشعبي في العاصمة الجزائر عن غلق مقره لمدة أسبوعين، بعد وفاة أحد أعضائه نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال رئيس المجلس كريم بنور في بيان نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية "ليكن في علم جميع المواطنين والمواطنات الوافدين إلى المجلس الشعبي لولاية الجزائر أنه وإثر وفاة زميلنا العضو المنتخب بالمجلس بفيروس كورونا المستجد وفي إطار احترام التدابير الوقائية للتصدي للوباء، تقرر غلق المجلس الشعبي لولاية الجزائر لمدة 14 يوما لتجنب تفشي الوباء."

وتم تسجيل 607 إصابة جديدة و 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، وفق وزارة الصحة الجزائرية، وهي الحصيلة الأعلى لعدد الإصابات اليومية منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

وفي المجموع سجلت الجزائر 23691 إصابة من بينها 1087 وفاة، فيما تماثل 16400 مصاب للشفاء.