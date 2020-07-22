زلزال بقوة 7,8 درجات قبالة ألاسكا وإنذار بحصول تسونامي

وقع زلزال بقوة 7,8 درجات الاربعاء على بعد حوالى 800 كلم جنوب غرب انكوراج في ألاسكا ما تسبب بانذار بحصول تسونامي، كما أعلن المعهد الأميركي لرصد الزلازل.

ويشمل الإنذار، بحسب المعهد، منطقة قطرها 300 كلم في محيط مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 6,12 ت غ على بعد 90 كلم جنوب بيريفيل.

وقال مركز الانذار من تسونامي في المحيط الهادىء "استنادا الى المعايير الأولية للزلازل، فإن أمواج تسونامي خطيرة يمكن أن تضرب السواحل الواقعة ضمن 300 كلم من مركز الزلزال".

وصدر بالفعل انذار بوقوع تسونامي في شبه جزيرة الاسكا وجنوب الاسكا.

وأضاف "بالنسبة لسواحل أميركية وكندية أخرى على المحيط الهادىء في أميركا الشمالية، فإن مستوى خطر تسونامي يجري تقييمه".

وشعر السكان بالزلزال على بعد مئات الأمتار.

وكانت الاسكا شهدت زلزالا بقوة 9,2 درجات في آذار/مارس 1964 وهو أقوى زلزال يسجل في أميركا الشمالية. وادى الى دمار كبير في انكوراج وتسبب بتسونامي الحق خرابا بخليج الاسكا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي. وقتل أكثر من 250 شخصا في ذلك الزلزال والتسونامي.