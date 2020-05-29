شاهد: زلزال يضرب نيوزيلاندا ورئيسة الوزراء تظل هادئة خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة

لم يؤثر الزلزال القوي الذي هز جزيرة نيوزيلندا الشمالية صباح الاثنين على هدوء رئيسة الوزراء جاسيندا أردين خلال مقابلة تلفزيونية حية كانت تجريها. الزلزال بلغت شدته 5.6 على سلم ريختر .

" زلزال يضربنا في هذه اللحظات بالذات هنا"، قالت رئيسة الوزراء خلال المقابلة التلفزيونية، وهي تنظر من حولها، بعد وقوع الزلزال قبل أن تبستم وتستعيد ثقتها الكاملة استكمال حديثها التلفزيوني.

وقد وقع الزلزال قبل الساعة 8:00 في نيوزيلندا (9:00 مساء مساء الأحد في فرنسا)، على عمق 52 كيلومترًا من بحر مدينة ليفين التي تقع على بعد 90 كيلومترًا شمال ويلينغتون. ووفقًا لخدمة رصد الزلازل النيوزيلندية (GeoNet)، فقد وقعت حوالي 40 هزة ارتدادية بعد الزلزال. وقال رجال الإنقاذ والشرطة إنهم ليسوا على علم بأي خسائر أو أضرار في الممتلكات.