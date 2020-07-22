بكين تتهم واشنطن "بالافتراء" إثر اتهامات حول قرصنة أبحاث عن كوفيد-19

اتهمت بكين الولايات المتحدة الأربعاء "بالافتراء" بعدما وجهت التهم إلى صينيين اثنين بالسعي لسرقة أبحاث حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ وقرصنة مئات الشركات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية وانغ وين بين إن "الحكومة الصينية من أشد المدافعين عن أمن المعلوماتية، وكانت تعارض على الدوام وتحركت لوقف الهجمات والجريمة المعلوماتية بكل أشكالها". وأضاف "على الولايات المتحدة أن توقف على الفور افتراءاتها ضد الصين في قضايا الأمن المعلوماتي".

أعلنت الصين الأربعاء، أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي" سيسيئ بشكل إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.