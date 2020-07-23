المصريون يتفاعلون مع ارتداء صلاح علم مصر خلال احتفالات تتويج ليفربول

تفاعل مصريون على مواقع التواصل الإجتماعي مع صور تتويج منتخب ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الممتاز.

غير أن تفاعلهم كان أكبر مع اللاعب المصري محمد صلاح، الذي أثار إعجاب عشاقه من خلال ارتدائه لعلم مصر خلال لحظات التتويج والاحتفال برفع الكأس البطولة.

وغرد مستخدمو تويتر عبر هاشتاغات فخر العرب و محمد صلاح وابن مصر، معبرين عن فخرهم واعجابهم بما قام به صلاح.

فيما نشر محمد صلاح على حسابه الرسمي في تويتر صورة له وهو يعانق الكأس كاتبا "لقد قلت كان حلما أصبح حقيقة".

وتمكن ليفربول من تحقيق إنجاز غاب عن خزانئه لمدة 30 عاما وتم تتويجه رسمياً بعد فوزه في مباراة الأربعاء ضد نادي تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وضمن ليفربول اللقب قبل أسابيع من انتهاء الدوري لاتساع فارق النقاط عن أقرب ملاحقيه. مانشستر سيتي