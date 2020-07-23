بريطانيا: من الواضح أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق بريكست بحلول نهاية الشهر

أعلنت بريطانيا عن استحالة التوصل إلى اتفاق بخصوص البريكست مع نهاية الشهر الجاري.

وستختتم الجولة الخامسة من الطرف الأوروبي بقيادة ميشيل بارنييه وديفيد فروست مستشار جونسون اليوم، دون التوصل إلى اتفاق تجاري.

وقد فشل الجانبان في التوصل إلى تفاهم بخصوص اتفاق تجاري، في الوقت الذي صرح فيه فروست عن إمكانية التوصل إلى اتفاق أخير في سبتمبر المقبل، وقال:"توجد ثغرات كبيرة في الكثير من التفاصيل، يجب أن نواجه إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق".

من طرفه انتقد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشييل بارنييه المملكة المتحدة، بقوله إنها لم تعط مجالا كافيا للتفاوض، مؤكدا أن الوقت ينفد بسرعة، وأن الطرفين بعيدان عن التوصل إلى اتفاق، وقال:"بريطانيا لم تبد انفتاحا للتوصل إلى حل".

وتعتبر مشكلة الصيد إحدى القضايا العالقة، حيث رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التنازل عن حقوق الصيد، مؤكدا أن الأمر بين يدي الاتحاد الأوروبي.

وألمح بارنييه إلى أن بريطانيا لا ترغب بإعطاء ذات المجال بما يخص حقوق الصيد للطرف الأوروبي، حيث تريد الاستبعاد شبه الكامل لسفن الاتحاد الأوروبي من مياهها، وهو ما اعتبره أمر غير مقبول.