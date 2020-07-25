شاهد.. وصول أول دفعة من الحجاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

وصلت أول مجموعة من الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، قادمين من منطقة القصيم، وسط إجراءات وقائية مشددة، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقد نشر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على تويتر، مقاطع فيديو للحجاج الواصلين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقد اتخذت المملكة كافة التجهيزات لخدمة الحجاج، ضمن إجراءات صحية صارمة، حيث أعدت الوزارة فندقا لاستقبال الحجاج، في مكة، قبل ذهابهم إلى منى، وقد خصصت فيه غرفة لكل حاج.

يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت إقامة مناسك الحج بأعداد محدودة هذا العام، واقتصارها على المقيمين داخل المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا.