"فلامينغو مطاطي" يتسبب بالقبض على لص سرق بطاقة ائتمان في فرنسا

غالبا ما يتسم سارق الأموال بالحيطة والحذر، من حيث إنفاقه ما سرق، إلا أن هذه الفكرة غابت عن أحد اللصوص في فرنسا، حيث اشترى فلامينغو وردي اللون قابل للنفخ، بواسطة البطاقة الائتمانية التي سرقها.

وتنبهت سائحة بريطانية، لعملية شراء باستخدام بطاقتها، كما تمكنت من التواصل مع المتجر الذي تمت فيه عملية الشراء.

وقد تمكنت الشرطة في منطقة جورا من تتبع اللص، بعد تلقي معلومات من العاملين في المتجر، حيث بدأت عملية البحث، عن صاحب الفلامينغو الوردي المطاطي، وألقت القبض عليه بسرعة.

وقد اعترف اللص بجريمته، وأعاد البطاقة الائتمانية إلى رجال الأمن.

وبحسب المحققين، فإن الضحية رفضت أن تتقدم بشكوى رسمية ضد اللص، بعد أن استعادت مبلغ 60 يورو كان قد أنفقها.

وقد تم إقفال القضية بدون أي تبعات قانونية.