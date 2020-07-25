شاهد: حسن نصر الله يدعو أنصاره التزام قواعد الحجر الصحي منعا لتفشي كورونا في لبنان

حث زعيم حزب الله حسن نصر الله أنصارع على التقيد بالقواعد التي فرضتها الجهات الرسمية في لبنان، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال في رسالة كتبها أثناء تسجيل مقطع فيديو يطالب أنصاره فيه بالعمل والصبر والمقاومة، للسيطرة على تفشي الوباء.

وقال في رسالته لأنصاره: " يجب أن ننتصر في الحرب على فيروس كورونا، الناس قادرون على القيام بهذا"

وأضاف" كل ما يتطلبه الأمر هو الالتزام بالتدابير الصحية، وهذا أمر سهل القيام به، إذا التزمنا بتغيير بعض العادات وتشديد الإجراءات، فإننا سنفوز بالتأكيد، ولكن إذا أهملنا هذه التدابير، فإن مجتمعنا سيواجه كارثة كبرى على كل المستويات".