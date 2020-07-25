ينتظر العديد من الجزائريين العالقين في أماكن مختلفة من دول العالم، إجلائهم من قبل السلطات الجزائرية في أقرب وقت من أجل إنهاء معاناتهم مع الظروف الصعبة التي يعيشونها على حد قولهم.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بداية تسيير رحلات جوية وبحرية من أجل إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج منذ بدء إغلاق كوفيد-19، مع إعطاء الأولولية للعائلات و المواطنين الذين سافروا من أجل تلقى العلاج.

🔸🔹في إطار مواصلة عملية إجلاء الـمواطنين العالقين بالخارج، أسدى الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد تعليمات إلى كل من وزير... Publiée par ‎Premier Ministère -Algérie الوزارة اﻷولى الجزائرية‎ sur Jeudi 16 juillet 2020

غير أن عدد ممن تحدثوا إلى يورونيوز ذكروا أنهم لم يتلقوا أي إخطار بأجلائهم في الوقت الذي بدأت عمليات ترحيل لعالقين بفرنسا وقطر.

وقال فاهم أيمن (21 سنة) وهو طالب لغة روسيا متواجد في مدينة كازان الروسية، إن عدد الطلبة الجزائريين العالقين في روسيا يزيد عن 100 شخص، مضيفا أنهم حاولوا التواصل مع ممثلي السفارة الجزائرية في موسكو غير أنهم لم يجدوا تجاوبا.

مشيرا إلى إدراج أسمائهم على قوائم من أجل ترحيلهم في شهر أبريل الماضي ولكنها خطوة لم تتبعها أي إجراءات لاحقة، ويتخوف الطلبة العالقين من عدم ترحيلهم قريباً، ما سيجعل تواجدهم على الأراضي الروسية غير قانوني مع قرب انتهاء صلاحية التأشيرات على حد قول الطالب.

وفي إفريقيا ذكر يحيى برويقات وهو مهندس بشركة بترولية ليورونيوز أن قرابة عشرين جزائريا عالقون بالغابون منذ شهر فبراير الماضي، كانوا يشتغلون في قطاعات مختلفة غير أن تبعات جائحة كورونا أدت إلى توقفهم عن العمل.

وأشار إلى أن هناك العشرات من الجزائريين العالقين في بلدان إفريقية على غرار جنوب إفريقيا ونيجيريا والكاميرون، وأنغولا، ومدغشقر، وبنين، والكونغو وغينيا الإستوائية، وينتظرون تحرك سلطات بلادهم من أجل إجلائهم.

وقال يحيى أن العالقين في الغابون وبمبادرة منهم حاولو التنسيق مع إحدى وكالات النقل الجوي والشركات التي يعملون معها من أجل تنظيم رحلة خاصة على حسابهم.

غير أن الكلمة الأخيرة تبقى للسلطات الجزائرية من أجل السماح للطائرة بدخول الجزائر، مفيدا أن مطلبهم هو السماح لهم بالعودة في أقرب حال.

"عائلات تبيت في العراء"

وتحدث جزائريون عالقون في تركيا عن مرورهم بظروف صعبة جدا منذ أشهر، ووفق قادم كريم وهو أستاذ لغة متواجد منذ أشهر بتركيا فإن الجزائريين يقدرون بالمئات والبعض منهم ليس لديه أماكن يقيم فيها، ويتخوف كثير من هؤلاء انتهاء صلاحية تأشيرات إقامتهم بالأراضي التركية ما سيكلفهم دفع غرامات مالية أو متابعات.

فيما قالت ماريا خالف هي طالبة تخصص تصميم الغرافيك إنها قدمت لتركيا في شهر يناير كانون الثاني من أجل القيام بتدريب لمدة ثلاثة أشهر غير أنها وجدت نفسها عالقة منذ بدأ تطبيق الحجر الصحي في تركيا شهر مارس آذار، وذكرت الطالبة أنها قامت مع عدد من الجزائريين بإحصاء قائمة تضم العالقين في تركيا وبلغ عدهم حدود 700 شخص.

وتضيف أن غالبية العالقين من العائلات والطلبة والمرضى الذين قدموا للعلاج، وبات عدد كبير منهم يبيت في العراء ويفترش الحدائق العامة بعدما لم يعد في حوزتهم مال كاف لدفع تكاليف الإقامة في المستشفى بالنسبة للمرضى أو الفنادق بالنسبة للسياح.

وأنشأ العالقون مجموعات وصفحات على الفيسبوك في محاولة منهم لإيصال مطالبهم من خلال نشرهم لصور وفيديوهات توثق الحالات التي يمرون بها في تركيا وبلدان أخرى مثل ماليزيا والإمارات.

#صرخة #عالق #بتركيا السلام عليكم ، أنا دكتور عالق في تركيا و أستاذ جامعي. أين نحن من الاجلاء و نحن بتذاكر سفرنا و جوازات... Publiée par ‎اخبار الجزائريين حول العالم‎ sur Vendredi 24 juillet 2020

جزائريون عالقين في بلجيكا ⁦🇩🇿⁩⁦🇩🇿⁩ Publiée par ‎اخبار الجزائريين حول العالم‎ sur Samedi 4 juillet 2020

نداء استغاثة الى وزارة الخارجية. عالقون تم اقصاءهم من قائمة الاجلاء معا انهم تتوفر فيهم كل الشروط، ماليزيا 🇩🇿 Publiée par ‎مساعدة الجزائريين حول العالم‎ sur Mercredi 22 juillet 2020

وكانت السلطات الجزائرية قامت بإجلاء قرابة 600 شخص في شهر يونيو - حزيران غير أنها لم تتبعها برحلات أخرى لإجلاء بقية العالقين.