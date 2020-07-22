الجزائر: موجة سخرية على مواقع التواصل بعد زعم امرأة اكتشافها لعلاج كورونا بطريقة غريبة

منذ ظهور فيروس كورونا تسابق المختبرات الطبية والمراكز الصحية حول العالم الزمن من أجل الوصول إلى لقاح من شأنه تخليص البشرية من هذا الوباء.

غير أن هذا لم يمنع الكثير ممن يفكرون في طرق أخرى لعلاج الفيروس بعيدا عن الدواء واللقاحات إلى ابتكار خلطات وتركيبات خاصة بهم قد تكون غريبة في الكثير من الأحيان ودون فعالية هذا إن لم تكن خطيرة على الجسم.

وفي الجزائر تداول الكثير من رواد موقع التواصل فيسبوك فيديو حول "اكتشاف امرأة لدواء ضد كورونا" ويظهر في المقطع المجتزأ من برنامج تلفزيوني لقناة محلية امرأة تم دعوتها للبرنامج تتحدث خلاله عن دواء يكشف عن المصاب الفيروس ويقضي عليه.

وتكمن طريقة اكتشاف الفيروس و علاجه من خلال استنشاق مادة مشتقة من التبغ يطلق عليها اسم "النفة" عبر فتحة الأنف والانتظار لثواني وإذا ما عطس المستنشق أكثر من ثلاث مرات فهو مصاب بكورونا أما إذا عطس عطستين فهذا يعني أنه سليم معافى، على حد تفسيرها.

وجربت المرأة الطريقة على المباشر مع مقدم البرنامج، لتنهال بعد انتشار فيديو التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي.

🔴 صورة اليوم تصنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ( رفعة شمة ) لعلاج فيروس كوفيد 19 🔴 في وقت تتنافس فيه كبرى الجامعات البريطانية و الأمريكية والمخابر الروسية والصينية في إيجاد لقاح ناجع وفعال ضد الوباء. Publiée par Nadjib Nadjib Laidi sur Mardi 21 juillet 2020

الحادثة أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل، الكثير منها كان ساخطا ومنتقدا للقناة، حيث أشار المستخدمون إلى أن هذا يعد ترويج لمواد التبغ، فضلا عن التشجيع على الخرفات والأفكار الخاطئة.

أعتذر عن كتابة منشور على هذه الرداءة ، لكن طفح الكيل .... عوض استضافة الأطباء والعلماء و الحكماء لتوعية الشعب ، تشتضيفون... Publiée par Ripa Aurès sur Mardi 21 juillet 2020

ودعا مستخدمون إلى تفعيل الرقابة على المحتوى الإعلامي المقدم في القنوات المحلية.

الرقابة على القنوات التلفزية تحولت من سلطة الضبط إلى الصحفي المواطن، أصبحت للترند القدرة على الإطاحة بأي صرح إعلامي... Publiée par DhiaEddine Bourezg sur Mardi 21 juillet 2020

فيما رأى أخرون في الحادثة مادة دسمة للسخرية والتهكم.

تجريب النفة لعلاج كورونا على عدة أشخاص ربما تكون المفاجئة Publiée par Constantine Zamane sur Mercredi 22 juillet 2020

يجب غلق قنوات الإعلام التي تبث مثل هكذا برامج الجزائر عبر قناة الشروق tv رفعة شمة (النفة) لعلاج فيروس كورونا كوفيد 19 في وقت تتنافس فيه كبرى الجامعات البريطانية و الأمريكية والمخابر الروسية والصينية في إيجاد لقاح ناجع وفعال ضد الوباء #covid_19 #كورونا Publiée par Rak Fi Annaba One sur Mercredi 22 juillet 2020

وحق ربي غير سبيطار كبير يالزح ياااااااربي أعطينا نفية 😭😭 Publiée par Mouloud Siad sur Mardi 21 juillet 2020

وتزامنت الحادثة مع إعلان جامعة اوكسفود عن نتائج مبشرة للقاح الذي طورته وقامت بتجربته على عدد من المتطوعين، و قام على إثرها عدد من المستخدمين بنشر صور وتعلقيات عن من قالوا إنها باحثة في جامعة أوكسفورد والتي تقف خلف إكتشاف اللقاح في مقارنة ساخرة بينها وبين مبتكرة طريقة "النفة" في الجزائر.

أترون هذه السيدة ؟ نعم ! ... هذه السيدة ذات 53 سنة! إنها سارة! باحثة ورئيسة الفريق البحثي لدى جامعة أوكسفورد الذين... Publiée par Mohamed Zakaria Hashelaf sur Mardi 21 juillet 2020

وسجلت الجزائر 587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، و 13 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 24278 و 1100 وفاة منذ انتشار الفيروس بالبلاد.