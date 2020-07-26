شاهد.. نرويجي يحطم رقماً قياسياً بتأديته أغاني إلفيس بريسلي لـ 50 ساعة و50 دقيقة و50 ثانية

حطم مقلد نرويجي للمغني الأميركي الراحل إلفيس بريسلي السبت في أوسلو الرقم القياسي العالمي في تأدية أغاني "ملك الروك أند رول" على مدى أكثر من 50 ساعة خلال ماراثون موسيقي بث مباشرة عبر الإنترنت.

واستمر كييل إلفيس وهو الاسم الفني لكييل هينينغ بيورنشتاد بالغناء مدة 50 ساعة و50 دقيقة و50 ثانية محطما الرقم القياسي السابق المدون في موسوعة "غينيس" المرجعية، بأكثر من سبع ساعات.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا منذ 16 عاما باسم الألماني توماس "كورتيس" غاثجه.

وقال شبيه إلفيس للتلفزيون النروجي "ان أر كاي" بعد انتهائه من انجازه "لن أعيد الكرة أبدا". وكان بدأ الغناء صباح الخميس عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في حانة في وسط أوسلو مرتديا بزة كالتي كان يرتديها النجم الأمريكي.

وقال مدير أعماله إنه تجنب احتساء القهوة ليصمد على مدى ليلتين وراح يشرب العصائر ويتناول ألواح الطاقة التي سمحت له بالاستمرار والمحافظة على صوته الذي شابته بحة في الساعات الأخيرة.

وكان بيورنشتاد (52 عاما) لفت انتباه وسائل الإعلام العالمية بتحطيمه الرقم القياسي مرتين في السابق آخرهما في 2003 مسجلا يومها 26 ساعة.

وكان الفنان وجه نداء للتبرعات على صفحة الحدث عبر الانترنت ليذهب جزء منها لبناء مستشفيات في بورما.