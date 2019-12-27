رقم قياسي لرائدة أمريكية قضت أطول وقت لامرأة في الفضاء خلال مهمة واحدة

تحطم رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوخ في 28 كانون الأول/ ديسمبر رقماً قياسياً لأطول رحلة فضاء واحدة قامت بها امرأة متجاوزة بذلك رقماً قياسياً سابقاً حققته بيغي وايتسن عام 2017 ببقائها في الفضاء في مهمة واحدة مدة 288 يوماً.

يذكر أن بيغي وايتسن حطمت أيضاً عام 2017 الرقم القياسي لأطول وقت يقضيه رائد فضاء أمريكي في الفضاء بالمجمل (مجموع الرحلات إلى الفضاء) وبلغ 534 يومًا، وعند تقاعدها عام 2018 كانت قد أمضت ما مجموعه 665 يوماً في ثلاث رحلات فضائية، لتكون فعلاً الأمريكية التي قضت وقتًا خارج الكوكب أكثر من أي أمريكي آخر، كما أنها صاحبة أكبر خبرة في العالم في مجال المشي في الفضاء، وكانت وايتسن أول امرأة تقود محطة الفضاء الدولية، حيث شغلت هذا المنصب مرتين، وأكبر امرأة تطير في الفضاء على الإطلاق، كما كانت أيضًا المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئيسة مكتب رواد الفضاء التابع لوكالة ناسا.

ووصلت صاحبة الرقم الجديد كريستينا كوخ إلى محطة الفضاء الدولية في 15 آذار/ مارس 2019 وستبقى فيها حتى شباط/ فبراير 2020، لتسجل بذلك 11 شهراً في الفضاء مقتربة من رقم مواطنها سكوت كيلي 340 يوماً.

رغم ذلك لا تزال روسيا صاحبة الرقم الأكبر، حيث قضى طبيب رائد روسي قرابة 15 شهراً في مهمة واحدة على متن المحطة الفضائية السابقة مير منتصف التسعينيات.

يذكر أن كوخ حطمت رقماً قياسياً سابقاً في أكتوبر هذا العام عندما قامت رفقة زميلتها جيسيكا مائير بأول مهمة فضائية نسائية في تاريخ استكشاف الفضاء منذ 60 عاماً، خرجتا ومشتا خلالها في الفضاء كأول طاقم نسائي خالص لا يضم أي عنصر ذكري، بهدف إصلاح قطعة في شبكة الكهرباء في محطة الفضاء الدولية.

وتلقت الرائدتان حينها مكالمة تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لهما فيها: " هذا حدث تاريخي.. تاريخي فعلاً، ما تفعلنه لا يصدق، أنتن شجاعات للغاية".

مكالمة مشابهة كانت قد تلقتها وايتسن في 2017 عندما حطمت رقمها القياسي كأكثر شخص قضى وقتاً في الفضاء، قال لها ترامب خلالها: " "اليوم، أيها القائدة وايتسن، حطمت الرقم القياسي لأطول وقت يقضيه رائد فضاء أمريكي في الفضاء - 534 يومًا والعداد ما زال يعمل. إنه رقم لا يصدق، نيابة عن أمتنا، وبصراحة، نيابة عن العالم أود أن أهنئك".