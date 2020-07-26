شاهد.. بوتين يستعرض البحرية الروسية ويؤكد قرب امتلاكها "أسلحة نووية أسرع من الصوت"

حضر الرئيس فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو والقائد العام للبحرية نيكولاي يفمينوف استعراضاً للأسطول البحري الروسي، بمشاركة نحو 50 سفينة عسكرية وعشرات المقاتلات، و3000 عسكري.
وهذا الاستعراض هو حدث سنوي يحتفل فيه بالأسطول البحري الروسي، ويشارك فيه أسطول البحر الأسود وأسطول بحر الشمال وأسطول المحيط الهادي وأسطول بحر قزوين، وأيضا الأسطول الروسي في قاعدة طرطوس الروسية.
وقال بوتين إن البحرية الروسية ستمتلك أسلحة نووية هجومية أسرع من الصوت، وغواصات نووية مسيرة، وهو ما كانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أنه في مرحلة الاختبار الأخيرة.
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