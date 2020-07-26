السيسي يقول إن مصر ترفض أي إجراء أحادي من شأنه المساس بحقوقها في مياه النيل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ترفض أي إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه نهر النيل.

وجدد الرئيس المصري في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا على تمسك بلاده "بالثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.

السيد الرئيس يتباحث هاتفياً مع رئيس جنوب افريقيا حول تطورات ملف سد النهضة، وآخر مستجدات القضية الليبية". "تلقى السيد... Publiée par ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ sur Samedi 25 juillet 2020

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الاتصال جاء لمتابعة لتطورات سد النهضة بعد القمة الإفريقية الأخيرة، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضية الليبية.

وقالت الرئاسة المصرية إن الطرفين تبادلا الرؤى " الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الارهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الامن والاستقرار الاقليمي".