أديس أبابا: اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة "انتصار للإثيوبيين"

جددت إثيوبيا حديثها عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، معتبرة تحقيق هدف العام الأول بنجاح انتصاراً للإثيوبيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "تم الانتهاء من التعبئة الأولى. تعرفون كيف تم ذلك، يعود هذا للأمطار الغزيرة والفيضانات التي ملأت السد. هذا انتصار للإثيوبيين، والإثيوبيين سعداء يحتفلون بملء السد"، وأضاف أن "ملء السد بنجاح عزز مصداقية إثيوبيا على الساحة الدولية".

ما اعتبرته إثيوبيا نجاحاً تم وسط محادثات ثلاثية مع مصر والسودان لإخماد التوترات المتعلقة بهذا الملف، وفقاً لمفتي فإن الدول الثلاث "قد توصلت إلى تفاهم مشترك كلل بالنجاح، وكان ذلك انتصاراً للبلدان الثلاثة".

وكان قادة إثيوبيا ومصر والسودان قد التقوا افتراضياً، مجدداً، الثلاثاء الماضي في إطار مفاوضات مستمرة بشأن ملء وتشغيل السد.

وتطرق مفتي إلى بعض التفاصيل التقنية التي تشكل أساس الخلافات قائلاً: "خلال المفاوضات الثلاثية، عملنا على تضييق الهوة بشأن القضايا التقنية؛ على سبيل المثال، يمكن لإثيوبيا ملء السد في غضون ثلاث سنوات بالنظر إلى حجم مواسم الأمطار، من السهل جدًا على إثيوبيا ملؤه على الفور ولكن لدينا مصلحة حقيقية في معالجة مخاوف دول المصب، أي مصر والسودان، لذا ننوي تمديد العملية من أربع إلى سبع سنوات ".

وتولى الاتحاد الأفريقي دور الوساطة في المحادثات الثلاثية في حزيران/ يونيو بعد انهيار المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي في شباط/ فبراير.