أعلمت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي يورونيوز بأنه سيتم منع رعايا الجزائر والمغرب من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بالبلدين.

وكانت بروكسل قد أعادت فتح حدودها الخارجية في الأول من تموز/ يوليو لكن للقادمين من قائمة مختارة من البلدان.

حالياً، بإمكان القادمين من 13 دولة دخول دول الاتحاد الأوروبي هي: الجزائر، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، والمغرب، ونيوزيلندا، ورواندا وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين.

لكن الاتحاد الأوروبي يراجع القائمة كل أسبوعين، وقالت مصادر ليورونيوز إن الجزائر والمغرب ستتم إزالتهما.

تسجل الجزائر حاليًا حوالي 600 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميًا، وهو ضعف المعدل اليومي المُسجل بالبلاد منذ شهر مضى.

في المغرب كان هناك 3325 إصابة جديدة في الأسبوع الماضي. وشهدت فترة السبعة أيام السابقة 1.626 حالة جديدة.

قبل أسبوعين، تم حذف صربيا والجبل الأسود من قائمة الدول السموح لها بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي بعد زيادة الحالات بهما.