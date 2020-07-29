كوفيد-19: الخوف يدفع إلى تشديد القيود الصحية حول العالم وأبرز المستجدات الأخرى

عادت أرقام الوفيات الناتجة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية إلى الارتفاع بعد شهر ونصف في الوقت الذي حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس لا يبدو موسمياً.

حول العالم إذاً، تجاوز عدد الوفيات المسجلة رسمياً 654 ألفاً الثلاثاء، علماً أن كثيرين يشككون بدقة هذه الأرقام. في الهند مثلاً، نُشرت دراسة أمس تلمح إلى أن عدد المصابين بالفيروس أكبر بكثير مما هو معلن في الحقيقة. في أوروبا، ثمة خوف من البؤر الجديدة وموجة ثانية لكورونا تشل التكتل. ولذا شددت دول عدة، بينها إسبانيا وألمانيا واليونان التدابير الصحية، مجدداً.

وفي عالم النقل والسياحة، أحد القطاعين الأكثر تضرراً بسبب الوباء، أكد اتحاد النقل الجوي أن حركة الطيران لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الوباء إلا بحلول 2024. يبدو التاريخ بعيداً، ولكنه منطقي جداً إذا ما إلى خسائر قطاع السياحة العالمي (320 مليار دولار في 5 أشهر).

من جهة أخرى، حذف تويتر تسجيلاً مصوراً أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركته على الموقع حيث وردت فيه تصريحات لأطباء قيل إنها غير صحيحة بشأن الوباء.