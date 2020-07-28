كوفيد-19: أبرز المستجدات حول العالم

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 650 ألف شخص في العالم نحو ثلثهم في أوروبا منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر. وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ لجنة رئيسية ستجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة حال الطوارئ المرتبطة بكوفيد-19، بعد ستة أشهر من إعلانها.

في الولايات المتحدة، أُعلنت إصابة مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، روبرت أوبراين، في وقت يعوّل فيه الرئيس دونالد ترامب على التوصل الى لقاح لتعزيز حظوظه بالفوز بولاية رئاسية ثانية. وفيما سجّلت البلاد الأكثر تضرّراً من الوباء 57,039 حالة جديدة، أعلنت سلطات مدينة واشنطن فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية أميركية تشكل "خطراً كبيراً".

أوروبيا، تتحضر أوروبا للموجة الثانية في حال حدثت، وتسابق دول مثل إسبانيا الزمان كي لا تضيّع الموسم السياحي عليها. أمس أيضاً أعلن وزير الصحة الألماني أن بلاده ستخضع المسافرين العائدين إلى فحوص إلزامية لكشف الإصابة بالفيروس.

إفريقياً، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مساعدة لجنوب إفريقيا بـ4,3 مليار دولار لمؤازرة جهودها في مكافحة وباء كوفيد-19. إلى الشمال أكثر، تسبب الإغلاق المفاجئ لثماني مدن مغربية بسبب مخاطر تفشي وباء كوفيد-19 بارتباك وفوضى على الطرق ومحطات المسافرين، الذين تتزايد عادة أعدادهم عشية عطلة عيد الأضحى المرتقب في المغرب الجمعة.