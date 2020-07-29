دراسة: نصف مرضى كورونا الذين تلقوا دعماً تنفسياً في مستشفيات ألمانيا فارقوا الحياة

كشفت دراسة الأربعاء أن خُمس مرضى كوفيد-19 توفوا داخل المستشفيات في ألمانيا، بينما وصل معدل الوفيات إلى أكثر من النصف (53%) لدى المصابين الذين وُضعوا على أجهزة تنفس.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة "ذي لانسيت" البريطانية العلمية، وأجراها المعهد العلمي التابع لمؤسسة "أي أو كي" الألمانية العامة للتأمين (فيدو) إلى جانب منظمة طب العناية المشددة والطوارئ (ديفي) والجامعة التقنية في برلين.

وشملت عينة من 10 آلاف مريض جرت معالجتهم في 930 مستشفى في ألمانيا بين 26 شباط/فبراير و19 نيسان/أبريل.

كشفت النتائج أيضاً أن معدل الوفيات أعلى لدى الرجال (25%) منه لدى النساء (19%).

ولم ينجُ 30% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، و38% من المرضى الذين يبلغون أكثر من 80 عاماً.

ومن بين إجمالي المرضى الذين عولجوا في المستشفيات، تلقى 1727 مريضاً دعماً تنفسياً، بينما كان عدد الرجال الذين تلقوا هذا الدعم أعلى بمرتين من النساء، رغم أن معدل الوفيات كان متعادلاً بين الجنسين في هذه الحالة.

وبقي المرضى في المستشفى بمعدل 14 يوماً: 12 يوماً لمن لم يتلقوا دعماً تنفسياً، و25 يوماً للباقين.

وقال رينهارد بوس من الجامعة التقنية أنه في المعدل كانت هناك حاجة إلى 240 يوماً من الدعم بأجهزة التنفس لكل 100 مريض.

وأضاف "هذه المعطيات مهمة لنستعد لموجة ثانية من الوباء"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أن المستشفيات قد تواجه صعوبات حتى ولو كان معدل الإصابات مرتفعاً.

وبفضل نظامها الصحي اللامركزي، تمكنت ألمانيا على الفور من تعزيز قدرات المستشفيات على استقبال مرضى فيروس كورونا، عكس ما حصل خصوصاً في إيطاليا، ونجحت على المستوى الشامل بمقاومة الوباء على نحو أفضل من جيرانها.

ودعت السلطات الصحية الألمانية مؤخراً السكان إلى التحلي باليقظة بينما أكد مدير معهد روبرت كوخ، لوثار فيلر الثلاثاء على ضرورة احترام القواعد الصحية كوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلاد خلال عطلة فصل الصيف.

وبلغ عدد الإصابات في ألمانيا حتى الأربعاء 206,926، أي بزيادة بـ684 إصابة عن الثلاثاء، والوفيات 9,128.