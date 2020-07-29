المجلس الانتقالي لليمن الجنوبي يتخلى عن إعلان الإدارة الذاتية لصالح اتفاق سلام

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن مصدر مسؤول أن المجلس الانتقالي في جنوب اليمن أعلن تخليه عن الإدارة الذاتية للجنوب من أجل تسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض الذي تمّ التوقيع عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقالت الوكالة إن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن "تخليه عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وكذلك تكليف رئيس الوزراء اليمني تشكيلَ حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً فقط".

ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، نزار هيثم، قوله إن الانفصاليين "سيتخلون عن أحلامهم بالحكم الذاتي في جنوب اليمن لصالح متابعة اتفاق الرياض".

وأضاف هيثم وفقاً للصحيفة الأمريكية: "لقد حققنا أهدافنا"، في إشارة منه إلى أن الإعلان تعرض لضغوط شديدة من المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مستطرداً بالقول: "نؤكد استمرار وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع التحالف العربي".

ويمهّد اتفاق تقاسم السلطة في جنوب اليمن بين الحكومة والانفصاليين، الذي رعته الرياض في الخريف الماضي، يمهد الطريق من أجل إنهاء الصراع الطويل الأمد بين الطرفين.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي طالب في نهاية حزيران/يونيو الانفصاليين الجنوبيين بـ"وقف نزيف الدم" واحترام اتفاق الرياض لتقاسم السلطة، في أول تصريح له منذ إعلان الإدارة الذاتية جنوب البلاد في نيسان/أبريل الماضي.

ويشهد اليمن صراعاً على السلطة منذ العام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وانطلقوا منها نحو مناطق أخرى من اليمن، وفي خريف العام 2015 تصاعدت حدّة الصراع في البلاد مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة التي وقفت في وجه تمدد الحوثيين المدعومين من إيران.