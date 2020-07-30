محكمة روسية تحكم بالسجن 9 سنوات على أميركي بتهمة الاعتداء على شرطيين

حكم القضاء الروسي الخميس بالسجن تسع سنوات على الجندي الأمريكي السابق في البحرية تريفور ريد لمهاجمته اثنين من رجال الشرطة عندما كان ثملاً العام الماضي.

وقال القاضي ديمتري أرناوت إن ريد "تسبب بضرر نفسي وجسدي" للشرطيين. ورأى المتهم الأمريكي أن الحكم "سياسي"، موضحاً أنه سيستأنف الحكم كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس حضرت جلسة المحاكمة في موسكو.

وكانت محكمة في موسكو قد أصدرت حكماً آخر الشهر الماضي بحق جندي أمريكي آخر بتهمة التجسس، حيث حكم على العنصر السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان بالسجن 16 عاماً منتصف حزيران/ يونيو الماضي. أيضاً اعتبر ويلان القرار "سياسياً"، في ملف من شانه أن يفتح السبيل أمام تبادل للسجناء بين موسكو وواشنطن.