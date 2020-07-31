في هذه الحلقة من بوست كاردز نأخذكم في جولة جديدة في قلب إمارة دبي.

"داون تاون دبي" أو وسط مدينة دبي، المعروف بـ "مركز الآن The Centre of Now"، هو مركز حيوي لا يمكن تفويت زيارته.

هو موطن لأطول مبنى في العالم، لا شيء قبل هذه الزيارة يمكن أن يعطيك فكرة حقيقية عن الحجم الفعلي لبرج خليفة!

تقريباً، يعادل ارتفاع البرج ضعفي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، وثلاثة أضعاف ارتفاع برج إيفل في باريس، يتألف برج خليفة من 160 طابقاً، يقف شامخاً مع 828 مترًا في السماء.

داخل البرج ستجد فندقًا بتوقيع أحد أشهر مصممي الأزياء في العالم، ستجد كذلك مطاعم وشققًا ومنصات مراقبة بأجنحة!

بجوار البرج، يستقبلكم "دبي مول" أو مركز دبي التجاري المليء بالمفاجآت؛ أكواريوم بسعة 10 مليون لتر من الماء حيث يمكنك الغوص بأقفاص بين أسماك القرش، وحلبة تزلج داخلية بمقاييس أولمبية تتساقط فيها الثلوج حتى! وشلال من أربعة طوابق تتدلى منه تماثيل معلقة.

وفي الوقت الذي تتحدى فيه بعض معالم دبي الواقع، هناك أخرى تهرب منه تمامًا.

في "في آر بارك VR Park" يمكنك الطيران بالاستعانة بالواقع الافتراضي ومحاربة الخصوم الافتراضيين، هذا المركز الترفيهي يقع على جهة شارع الشيخ محمد بن راشد الأنيق ويشكل نقطة انطلاق لدرب فني .

وسط مدينة دبي يشبه قماش لوحة خام تلونه المنحوتات والتركيبات الفنية، من عمل "أجنحة المكسيك" لخورخي مارين إلى عمل "أحبيني" لريتشارد هدسن.

في المساء، يشكل الغروب صافرة البداية لانطلاق عروض نافورة دبي الليلية. تتدفق المياه والأضواء والموسيقى من عمق بحيرة البرج الذي يتلألأ في الخلفية، رمزاً معمارياً في قلب هذا الحي الديناميكي.