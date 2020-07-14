دبي مدينة غنية بالاكتشافات الأثرية الغامضة

ينظر العالم إلى دبي على أنها مدينة حديثة. لكن، في الواقع، يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام. اكتشف علماء الآثار سلسلة من الاكتشافات المثيرة والغامضة في جميع أنحاء الإمارة بما في ذلك هذا الميناء السابق ومركز التجارة في جميرا المعروف باسم المدينة البيضاء.

"عندما اكتشفوا المدينة لأول مرة، لاحظوا أن جدران المباني في جميرا ملصوقة. لُصقت من الداخل والخارج بهذا الجص الأبيض، لذا تصوروا المدينة خلال العصر العباسي واعتقدوا أنها تبدو كمدينة بيضاء من شاطئ الخليج، يقول د. منصور بوريك، اخصاصي في علم الآثار، بلدية دبي.

كان بمثابة مكان للإستراحة، فندق صغير للتجار. للذين كانوا يأتون على الطريق التجاري في بلاد ما بين النهرين للراحة هنا.

يُظهر موقع جميرا الأثري دبي خلال الفترة العباسية في القرن العاشر الميلادي. الآن موقعه الجغرافي مهم حقا. إنه يقع على ساحل دبي لكن وأيضًا على الطريق التجاري الرئيسي بين بلاد ما بين النهرين والهند وعمان. كما يقع بين شبه الجزيرة العربية والهندية.

"هذا الموقع، هذا المبنى مهم للغاية. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى داخله سنرى ساحة بيضاوية ضخمة في وسطه. هذه الساحة في الوسط كانت، للتجار، وللذين يأتون إلى هنا للعيش، للبقاء ليلة أو ليلتين، للجلوس معًا، يضيف د. منصور بوريك.

أكبر وأهم المواقع الإسلامية التي تم اكتشافها في الخليج

يقع الموقع الذي تبلغ مساحته 80 ألف متر مربع في ظل برج خليفة ويفرض أفق دبي، مع التركيز على المقارنة بين العالمين القديم والجديد.

تعكس الدعامات الدائرية وشبه الدائرية ازدهار السكان في ذلك العصر، كانوا خليطًا من السكان المحليين والتجار العابرين. عُثرعلى مجموعة متنوعة من القطع النقدية الفضية، والفخارية، والنحاسية، والزجاجية والمصنوعات الحجرية.

يعد من أكبر وأهم المواقع الإسلامية التي تم اكتشافها في الخليج، كما أنه موطن لأقدم مسجد تم اكتشافه في الإمارات العربية المتحدة.

"ماذا تخبرنا هذه المباني، عن حضارة العصر العباسي؟ اي نوع من الناس هم؟"

"السمة الرئيسية للمدينة، المدينة الإسلامية في تلك الحقبة، تتألف من ماذا؟ من الحاكم والكارافان سراي ومن بعد هناك شيئان مهمان هما المسجد والسوق. مسجد للصلاة وسوق لتبادل بضائعهم تداول ما كانوا يفعلونه ويصنعونه هنا" يقول الدكتور منصور بوريك.

ساروق الحديد جوهرة في تاج الاكتشافات

عبر المدينة في الصحراء، يعتبر ساروق الحديد جوهرة في تاج الاكتشافات الأثرية في دبي. يعود تاريخ هذا المركز الصناعي القديم إلى العصر الحديدي ويشير إلى أن دبي كانت مركزًا تجاريًا عالميًا.

"يعتقد الجميع أن عمر دبي 50 أو 60 أو مائة عام. لكن عندما تتعمقون في الحضارات والعمل الذي يمكنكم رؤيته في دبي، عمرها أكثر من سبعة آلاف سنة. هناك مثلاً البنية التحتية لدعوة الناس للتجارة. إنه شيء مهم. حتى عقلية الناس هنا. كانت متفتحة . يمكنكم دعوة أي شخص للقيام بنشاطات تجارية"، يقول أحمد محمود، مدير قسم التراث المعماري، بلدية دبي .

تم العثور على أكثر من 18 ألف قطعة من النحاس والبرونز والحديد في الموقع، موجودة الآن في متحف ساروق الحديد في منطقة الشندغة بجوار خور دبي. من الكنوز البارزة، خاتم ذهبي ألهم شعار إكسبو 2020.

حتا: مقابر يعود تاريخها إلى 3000 عام قبل الميلاد

تقع حتا على بعد 115 كيلومتر من مدينة دبي. إنها واحة جميلة محاطة بالجبال. اكتشف علماء الآثار بعض أقدم الاكتشافات في المنطقة هنا، إكتشفوا مقابر يعود تاريخها إلى 3000 عام قبل الميلاد.

"لدينا أكثر من 80 مقبرة هنا. رممنا بعضها، هذا النوع من القبور نطلق عليه شكل خلية النحل. قبة ذات مدخل صغير وضيق ولها قبة، وغرفة دفن مقببة حيث دُفن الموتى، المتوفى بداخلها في وضع جنيني. في بعض المقابر. وجدنا بعض الأشياء التي دفنت مع الموتى، مثلاً: أصداف مزخرفة وخرز وبعض القطع البرونزية. وضعوها مع المتوفين لتكون معهم في الآخرة"، يقول منصور بوريك، اخصاصي في علم الآثار، بلدية دبي.

دبي مدينة غارقة في التاريخ مُكتشفة وجاهزة وبإنتظار أن يعاد اكتشافها من قبل زوار اليوم والمستوطنين المعاصرين.