توجيه الاتهام إلى ثلاثة شبان بقرصنة حسابات مشاهير على تويتر

وجه القضاء الأمريكي تهمة القرصنة الجمعة إلى شاب يبلغ 17 عاما يشتبه في أنه العقل المدبر لاختراق حسابات شخصيات معروفة على منصة تويتر منتصف تموز/يوليو، إضافة إلى توجيه تهم في القضية إلى شابين آخرين.

وقال المدعي العام في ولاية فلوريدا أندرو وارن في بيان "نُظّم هذا الاحتيال الضخم هنا في باحتنا الخلفية"، وأضاف "يقيم المتهم هنا في تامبا، وارتكب جريمته هنا، وسيحاكم هنا".

وأوقف الشاب غراهام أيفن كلارك في تامبا بولاية فلوريدا صباح الجمعة، واتهم باختراق حسابات شخصيات من بينها الرئيس السابق باراك أوباما ورئيس شركة "تيسلا" إيلون ماسك، ونشر رسائل عليها تطلب من المتابعين إرسال أموال عبر عملة بيتكوين المشفّرة.

ووفق ما أعلن مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، فإن لكلارك شريكين هما ميسون "شيوان" شيبرد (19 عاما) من بريطانيا، ونعمة فاضلي (22 عاما) من فلوريدا. وقادت العملية إلى حصول القراصنة على أكثر من 100 ألف دولار في يوم واحد.