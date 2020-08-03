روسيا تعد بطرح الملايين من جرعات لقاح لمواجهة كوفيد-19 اعتباراً من عام 2021

أكدت روسيا الاثنين أنها ستتمكن قريباً من إنتاج شهرياً مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد و"عدة ملايين" منذ بداية العام المقبل.

وذكر وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن ثلاث شركات طبية حيوية ستتمكن، اعتباراً من أيلول/سبتمبر، من إنتاج لقاح تم تطويره من قبل مركز نيكولاي غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة.

وأوضح لوكالة تاس للأنباء "وفقاً للتقديرات الأولية سنكون قادرين على توفير مئات الآلاف من الجرعات شهرياً هذا العام، ثم عدة ملايين في بداية العام المقبل".

وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الذي يُعنى بالتنمية، الاثنين أن التصديق الرسمي على اللقاح يجب أن يحصل "في غضون عشرة أيام".

وقال كيريل دميترييف في حديث تلفزيوني "سنتقدم ليس فقط على الولايات المتحدة إنما أيضاً على دول أخرى. سيكون أول لقاح مسجّلاً ضد كورونا الجديد".

تعمل روسيا منذ شهور، مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، على عدة مشاريع لقاحات مضادة لوباء كوفيد-19. وتم تطوير لقاح غاماليا بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وأشادت الوزارة الاثنين في بيان بتجارب سريرية على عسكريين "أظهروا بوضوح استجابةً مناعية ظاهرة" ضد فيروس كورونا من دون تسجيل أية "عوارض جانبية أو غير معهودة".

واللقاح التجريبي الذي يجري العمل عليه هو ناقل فيروسي إذ يستخدم كركيزة فيروساً آخر تم تحويله وتكييفه لمحاربة كوفيد-19. وتقنية استخدام فيروس غدي هي تلك التي اختارتها أيضاً جامعة أوكسفورد.

وأعرب باحثون عن قلقهم من سرعة تطوير اللقاحات الروسية، وقالوا إنه قد يتم تجاوز خطوات معينة من أجل تسريع العمل تحت ضغط من السلطات، وقارنوا سباق التوصل إلى لقاح بإطلاق الاتحاد السوفياتي "سبوتنيك" أول قمر اصطناعي إلى الفضاء في 1957.

انتهاك البروتوكولات الاعتيادية

وأوضح فيتالي زفيريف الأستاذ ورئيس مختبر في معهد ميتشنيكوف للأبحاث، لوكالة فرانس برس أنه من المبكر جداً التصديق على لقاح لم يخضع للتجارب بما فيه الكفاية للتأكد من سلامته.

وتابع "من المستحيل التأكد من صحة لقاح في فترة زمنية مثل تلك التي تفصلنا عن بداية تفشي الوباء"، مضيفاً أن الشركات الروسية الطبية البيولوجية التي يُفترض أن تنتج اللقاح لم تكن معتادة على ذلك ولا على التقنية المتقدمة التي ينبغي استخدامها.

وتعرّض علماء من مركز غاماليا لانتقادات في أيار/مايو بعد حقن أنفسهم بالنموذج الأولي للقاحهم، في أسلوب ينتهك البروتوكولات الاعتيادية ويهدف إلى تسريع الآلية العلمية إلى أقصى حدّ.

وحتى الآن لم تنشر روسيا دراسات مفصلة لنتائج تجاربها التي تسمح بالتثبت من فعالية اللقاحات التي تقول إنها تعمل على تطويرها.

وهناك نموذج لقاح ثان يتم تطويره في مركز فيكتور للأبحاث في سيبيريا ومن المتوقع إنتاج الجرعات الأولى منه في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بحسب السلطات.

وأعلنت روسيا، رابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في نيسان/أبريل رغبتها في أن تكون من بين الدول الأولى، إن لم تكن الأولى، التي تتوصل إلى إنتاج لقاح ضد الفيروس.