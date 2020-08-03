شاهد: هدوء غير مألوف في جزيرة إيبيزا الاسبانية وموظفو قطاع السياحة يخشون انهيار القطاع

بدا احترام التباعد الاجتماعي أمرا سهل التطبيق في شاطئ فيغويريتاس الشهير في جزيرة إيبيزا الإسبانية هذا العام، حيث أتاح وجود عدد قليل من الزوار ترك مسافات بين الطاولات في المساحات الخارجية للمطاعم بينما تبدو نوافذ الشقق التي تعلوها مغلقة.

في ظل انتشار وباء كوفيد-19، تخشى الجزيرة الاسبانية على مصير موسمها السياحي بعدما فرضت بريطانيا حجرا صحيا على جميع القادمين من اسبانيا، لكن السياح الموجودين والسكان يستمتعون بالهدوء غير المسبوق في الجزيرة التي تعد وجهة "مرتادي النوادي الليلية" من جميع أنحاء العالم.

وأوضح فانسان توريس غواش، رئيس السلطة المحلية لمجلس جزيرة إيبيزا "كان تأثير الوباء شديدًا، فأضر باقتصاد الجزيرة لسبب بسيط وهو أن 90 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي يعتمد على السياحة".

وعاد الأمل إلى الأرخبيل عندما استقبل في منتصف يونيو-حزيران أول دفعة من السياح الأجانب الذين سمح لهم بالذهاب إلى اسبانيا كجزء من مشروع تجريبي مع ألمانيا.

وأكد إياغو نيغوريلا المسؤول عن السياحة في الحكومة الإقليمية لجزر البليار "أن استئناف النشاط فاق توقعاتنا" في يوليو-تموز. لكن الحجر الصحي الذي فرضته بريطانيا منذ 27 يوليو-تموز على السياح القادمين من اسبانيا لمواجهة تفشي الفيروس يهدد بالقضاء على هذا الانتعاش، رغم تضرر الأرخبيل المحدود من الوباء.

وقال لوكاس براتس، وهو مدير فندق أربع نجوم في وسط إيبيزا بأسف "منذ اليوم الأول، اتصل بنا الزبائن لإلغاء حجوزاتهم" مشيرا إلى أن ذلك يمثل "مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يتعين عليهم العمل" عند عودتهم إلى بريطانيا.

واعتير توريس الأمر "ضربة موجعة" حيث يمثل البريطانيون "30 في المائة تقريبًا من السياح في الجزيرة". وأضاف "سيكون من الصعب تجاوز ذلك لأنهم بدأوا في الوصول وكنا نعتمد عليهم لاستئناف الموسم".

وتخشى إيبيزا هذا الصيف اغلاق نواديها الليلية، التي تعد الأكثر شعبية في العالم، بسبب الوباء.

وتبذل الحكومة الاسبانية، التي تعتبر الحجر الصحي البريطاني مجحفا، كل ما في وسعها للحصول على إعفاء للمسافرين العائدين من جزر البليار والكناري، وهو ما ترفضه لندن حتى الآن.

ويحذر توريس من أنه "إذا لم يتم البت سريعا في هذا الإعفاء، في غضون أسبوع كحد أقصى، فإن بعض المتاجر والفنادق ستغلق وستكون إعادة فتحها صعبة".

واعتبر لويس مورغان، الذي قدم من ويلز لقضاء بضعة أسابيع أن "فرض الحجر الصحي غير منطقي" على جزر البليار. وأوضحت صديقته ميلي ديفيز أن "معدل الإصابة هنا أقل بكثير" من بريطانيا.

وبينما تكون شوارع وشواطئ الجزيرة مزدحمة عادة، إلا أن السياح والسكان يبدون ارتياحهم لهذا الهدوء غير المسبوق.

وتقول ديفيز بعد القيام بنزهة ليلية في وسط مدينة إيبيزا "إنه أمر رائع، كنا نسير في الشوارع وكان الوضع هادئًا".

وترى سانتي سوتو، وهي سويسرية اعتادت القدوم إلى الجزيرة حيث قدمت مع زوجها وابنيها "هناك عدد أقل من السياح وعدد أقل من الحفلات وربما المزيد من العائلات، يمكن ملاحظة ذلك من خلال حركة السير عند الذهاب إلى الشاطئ، بوجود الأطفال".

ويروي سائق سيارة الأجرة أنخيل توريس أن "الركاب غالبا ما يقولون آمل أن يكون الأمر دائمًا على هذا النحو، لأنه لا يوجد ازدحام، ولا حتى على الشواطئ وإن كانت الصدمة الاقتصادية قاسية جدا".

وعلى مرتفعات مدينة إيبيزا، يستمتع خوان خوسيه رويج بالهدوء في محيط منزله. واعتبر الخبير في مجال الكهرباء المولود في ايبيزا أن "الجزيرة لنا، ونستغلها ونتمتع بها كما كانت قبل ثلاثين عامًا، ولكن علينا أيضًا إيجاد توازن بين إمكانية عمل الناس وكسب لقمة العيش وأن يتمتعوا بالمكان" مشيرا إلى ضرورة "إعادة النظر في النموذج السياحي للجزيرة" وهو ما اعتبر أن "لا مفر منه".