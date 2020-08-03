شاهد: البرتغال تختبر روبوتا لتطهير غرف العمليات وممرات المستشفيات لمكافحة كورونا

طور مركز الروبوتات المخصصة للصناعة والأنظمة الذكية أي إن إي سي أس تيك INESC TEC نظامًا آليًا لتطهير الأسطح الملوثة بمرض كوفيد-19. وتم اختبار الروبوت المستقل لتطهير مستشفى سان مارتينو بمدينة بورتو.

وخلال الاختبار، انطلق الروبوت بشكل مستقل عبر غرف وممرات وغرف العمليات في المستشفى وسط المرضى والموظفين. ولأسباب تتعلق بالسلامة والوقاية، تم إجراء الاختبار باستخدام مصابيح الفلوري التي تستخدم بشكل واسع في المصانع والمكاتب والمدارس. ولكن في الظروف الحقيقية سيلجأ الروبوت إلى ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

يحتوي الروبوت على واجهة بيانية تساعد المستخدمين على مراقبة وتغيير مسار الروبوت وموقعه، بالإضافة إلى نظامين استشعار، أحدهما لكشف الحركة والثاني لإلتقاط الحرارة.

يضمن هذا النظام تطهير الهواء والسطوح، بكفاءة تصل إلى 99.9 بالمئة، مما يمنع ويقلل من انتقال الأمراض المعدية التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة. وتعد هذه الطريقة من بين عشرين طريقة آخرى لاستخدام الروبوتات خلال جائحة كوفيد-19 في مجال الرعاية الصحية داخل وخارج المستشفيات.