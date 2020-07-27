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اليابان

شاهد: اليابان تختبر وتكشف عن روبوتات جديدة للتعقيم والتطهير

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بقلم:  يورونيوز
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اليابان تكشف عن روبوتات جديدة للتعقيم
اليابان تكشف عن روبوتات جديدة للتعقيم   -   حقوق النشر  AP Photo
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اختبرت اليابان وكشفت عن روبوتات هي الأولى من نوعها مخصصة للقيام بأعمال التعقيم في محطة قطار تاكاناوا غيتواي في العاصمة طوكيو اليوم الإثنين.

وقامت الروبوتات برش مواد مطهرة على الأرضيات والجدران أثناء تنقلها عبر المحطة باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات مدمجة.

وبفضل الذكاء الاصطناعي، تتمتع روبوتات (CLINABO CL02) بالقدرة على حفظ شكل الأسطح والأشياء التي تمر عبرها، في حين يمكن لـ Robot Whiz تعلم مسارات التنظيف مسبقًا، ولـ Robot PATORO القدرة على التنقل واجتياز العقبات والمارة في طريقه.

وتسعى شركة شرق اليابان للسكك الحديدية إلى إدخال الروبوتات الخدمة بحلول العام المالي 2024، حيث ما زالت تحتاج عدة تجارب لتصبح جاهزة لإطلاقها بشكل رسمي، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الشركة.