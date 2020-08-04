رغم انخفاض ثروتهم.. آل سعود ضمن أغنى خمس عائلات في العالم

احتفظت العائلة السعودية الملكية "آل سعود" بموقعها ضمن أغنى خمس عائلات حول العالم على الرغم من انخفاض إجمالي ثرواتها من 100 مليار دولار أمريكي العام الماضي إلى 95 مليار هذا العام.

وحلت العائلة السعودية في المركز الرابع عالمياً بالقائمة السنوية لوكالة بلومبرغ.

ويستند تقدير بلومبرغ إلى القيمة الصافية للمدفوعات التراكمية التي تلقاها أفراد العائلة المالكة على مدى الخمسين سنة الماضية من الديوان الملكي، وهو المكتب التنفيذي للملك.

وطبقاً للوكالة الأمريكية، من المرجح أن إجمالي الثروة التي يسيطر عليها جميع أعضاء العائلة البالغ عددهم 15000 عضو أعلى بكثير.

وتقول بلومبرغ إن مصادر ثروة أعضاء العائلة يأتي من عائدات المملكة النفطية والتوسط في العقود الحكومية وصفقات الأراضي وتأسيس الشركات التي تخدم الشركات الحكومية، مثل أرامكو السعودية.

وإليكم قائمة بالعائلات الخمس الأكثر ثراء في العالم:

عائلة والتون الأمريكية:

تحتل عائلة والتون مالكة سلسلة متاجر "وولمارت" للتسوق المركز الأول بإجمالي ثروة قيمته 215 مليار دولار أمريكي.

وتملك العائلة أكثر من 11 ألف متجر حول العالم كما زادت ثرواتها بمتوسط بلغ ثلاثة مليون دولار في الساعة الواحدة خلال العام الماضي.

أ ب

عائلة مارس الأمريكية:

ملاك إمبراطورية الشوكولاتة العالمية "مارس" وغيرها من منتجات الحلويات والمأكولات المختلفة يملكون ثروة تبلغ 120 مليار دولار أمريكي.

أ ب

عائلة كوش الأمريكية:

تشتهر عائلة كوش بإنتاجها لصناعات مختلفة أدرت عليها ثروة قيمتها 109.7 مليار دولار.

آل سعود:

العائلة العربية الوحيدة بقائمة بلومبرغ.

عائلة أمباني الهندية:

ملاك صناعات المواد البتروكيماويات والطاقة التي مكنت العائلة من جمع ثروة قيمتها 81.3 مليار دولار.