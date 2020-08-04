شركة طيران تايوانية تسير رحلة إلى "اللا مكان" على طائرة "هيلو كيتي"

تقدم شركة إيفا إير التايوانية تجربة فريدة من نوعها لزبائنها وسط جائحة فيروس كورونا بهدف تلبية احتياجات الزبائن الذين يعانون من الشوق للسفر.

شركة إيفا إير، إحدى أكبر شركات الطيران في تايوان، قررت توفير رحلة خاصة يوم 8 آب/ أغسطس، المصادف لعيد الآباء في البلاد، لزبائنها الذين حجزوا تذكرة سفر إلى "اللا مكان" على متن طائرة "هيلو كيتي Hello Kitty".

وفتحت شركة إيفا للطيران في شهر يتموز/ يوليو الماضي عرضاً على موقعها الإلكتروني لبيع تذاكر سفر إلى "اللا مكان" على متن طائرة "هليو كيتي".

وباعت الشركة عددا من التذاكر لزبائنها المشتاقين إلى السفر.

المسافرون سيتوجهون إلى المطار ليبدأوا إجراءات التسجيل لرحلتهم إلى "اللا مكان" قبل الصعود على متن الطائرة المميزة.

بالتأكيد الرحلة زائفة، لكن الطائرة ستحلق لمدة ثلاث ساعات من لحظة الإقلاع من مطار تايبيه، حيث ستغادر مدرج المطار ثم تعود إلى النقطة نفسها لاحقاً.

وجاء في بيان للشركة على موقعها الإلكتروني: "لقد تم تعليق سوق السفر الدولي لأكثر من نصف عام. صرخات المواطنين للسفر إلى الخارج تزداد قوة. لإرضاء رغبات المسافرين ، قررت شركة إيفا إير تقديم "تجربة سفر بديلة "في 8 آب/ أغسطس في عيد الآباء".

ومن أجل إعطاء الرغبة للمسافرين للقيام بهذه الرحلة الفريدة من نوعها، لعبت الشركة على وتر السياحة المحلية وقالت إذا كان الطقس جميلا فسيكون بمقدور الركاب الاستمتاع بمناظر عدة مناطق جذابة في تايوان، بما في ذلك جزيرة غويشان وساحل هوادوغ الخلاب، بالإضافة إلى الجزر القريبة الأخرى.

شركة إيفا إير زينت طائرة إيرباص أيه 333 برسومات الدمية الأكثر شعبية كيتي وأطلقت اسم هيلو كيتي دريم على الطائرة.

كما حملت الطائرة كذلك رسومات لشخصيات سناريو و كي كي ولا لا الذين يمثلون سلسلة "ليتل توين ستارز Little Twin Stars".

أما على متن الرحلة فمن المتوقع أن تتمحور خدمات الضيافة حول سلسلة هيلو كيتي.

وبإمكان المسافرين كذلك الإستفادة من خدمات الوواي فاي مجانا للرسائل النصية ونظام الترفيه على متن الطائرة الذي يتم حجزه عادة للرحلات الطويلة.

أما الوجبة المقدمة خلال الرحلة فتشمل طبق شيرازي دون (ساشيمي متنوع فوق الأرز) من تحضير الشيف موتوكازو ناكاورا الحاصل على ثلاثة نجوم ميشلان للطهاة، أو طبق المعكرونة باللحم البقري المطهو ​​ببطء.

طاقم الضيافة على متن طائرة هيلو كيتي إيفا إير

تنطلق هذه الرحلة من مطار تايوان صبيحة يوم السبت 8 آب/ أغسطس في تمام الساعة 10:30 صباحًا، تحت رقم BR5288. ويعني هذا الرقم عند قراءته باللغة الصينية "أحب أبي".

يبلغ ثمن هذه الرحلة 5228 دولار تايواني أي حوالي 180 دولار أمريكي ويمكن للمسافرين اختيار ترقية مقاعدهم إلى درجة الأعمال مقابل 1000 دولار تايواني إضافية (34 دولارًا).

علقت السياحة الدولية بشكل واسع في معظم أنحاء العالم بعد أن قررت العديد من الدول إغلاق حدودها لكبح تفشي مرض كوفيد-19. وفرضت تايوان نفس الإجراءات، حيث أغلقت الجزيرة حدودها في آذار/ مارس الماضي وسط تفشي جائحة الفيروس التاجي.

ولا يزال الرعايا الأجانب ممنوعين من زيارة الجزيرة لكن وزارة الخارجية التايوانية أعلنت في 24 حزيران/ يونيو الماضي أنها ستعدل قوانين الدخول تدريجياً استجابة للجهود العالمية لاستئناف النشاط الاقتصادي.