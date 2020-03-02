شاهد: مسابقة للرقص على الكراسي المتحركة في تايوان

تحدوا انتشار فيروس كورونا القاتل في البلاد، وأوضاعهم الصحية وتجمعوا يوم أمس الأحد في مدينة تايبيه الجديدة الواقعة في شمال تايوان للمشاركة في مسابقة الرقص التي أقيمت خصيصا لهم بحضور عشرات المتفرجين الذين قدموا لتشجيع ذويهم.

على كرسي متحرك يجلس الراقصون، وعلى الرغم من الإعاقة التي يعانون منها أو الحالة المرضية التي لا تسمح لهم بالتحرك، إلا أنهم يبدعون بتقديم أجمل العروض الراقصة، في خطوة يعتبرها المشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة أنها تساعدهم على الحركة وتمنع إصابتهم بالجنف أو ما يعرف باعوجاج العمود الفقري نتيجة حرمانهم من الحركة أو المشي.

وقالت مدربة الرقص تساي هسووي وهي مقعدة أيضا، إن "الشخص الذي يعاني من إعاقة لا يمارس الرياضة مما يجعله عرضة للتعرض للجنف، وهذا الأمر يضر بالقلب والرئتين. عندما ترقص يجب أن يكون ظهرك مستقيما الأمر الذي يساعد الجسم كثيرا".