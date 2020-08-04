شاهد: رسالة نُحتت على الرمال تنفذ 3 بحارة علقوا على جزيرة في المحيط الهادئ

بعد أن علقوا على جزيرة صغيرة في غرب المحيط الهادىء، عاد ثلاثة بحارة إلى ديارهم سالمين بفضل رصد طائرات حربية أسترالية وأمريكية كلمة الاستغاثة "إس أو إس" الضخمة التي رسموها على رمال الشاطىء، وأرشدت فرق الإنقاذ إلى مكانهم، بحسب التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين.
وذكرت القوات الجوية الأسترالية، أنها عثرت على الرجال الثلاثة يوم الأحد في جزيرة بايكلوت الصغيرة، على بعد نحو 190 كيلومتراً من النقطة التي انطلقوا منها قبل ثلاثة أيام.
وبعد أن انطلقوا من جزيرة بولاوات المرجانية بتاريخ 30 يوليو/تموز، خرج قارب الشباب الثلاثة البالغ طوله سبعة أمتار عن مساره المقرر، فنفد منه الوقود بين اثنتين من الجزر المرجانية الاستوائية التي يتجاوز عددها 600 وتتشكّل منها ميكرونيزيا.
وهرعت طائرات حربية أسترالية وأمريكية للبحث عن المركب المفقود إثر بلاغ من مركز الإنقاذ والتنسيق للمحيط الهادىء في غوام، ورصدت الطائرات من الجو الأحد نداء الاستغاثة المكتوب على رمال الشاطىء.
ونقلت مروحية أقلعت من حاملة الطوافات الأسترالية "كانبيرا"، كانت عائدة من تدريبات في هاواي، الماء والطعام إلى الرجال الثلاثة على الجزيرة، وأفاد طاقمها بأنهم في حال جيدة.
وتولّت دورية بحرية ميكرونيزية إجلاء المفقودين الثلاثة من الجزيرة، وفق ما أفادت القوى المسلحة الأسترالية.
وعبر قائد السفينة كانبيرا، الكابتن تيري موريسون، في بيان أصدره عن فخره "بالسرعة والحرفية التي عمل بها جميع من كانوا على متن الطائرة. نحن نفي بالتزامنا بالمساهمة في سلامة الأفراد في البحر أينما كنا في العالم".