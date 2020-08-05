بايدن لن يعلن عن مرشحته لمنصب نائبة الرئيس هذا الأسبوع

قال عضو في فريق الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة الأميركية جو بايدن إن المرشح الديموقراطي لن يعلن اسم مرشحته لمنصب نائبة الرئيس هذا الأسبوع.

وكان جو بايدن قد قال في 28 تموز/يوليو "لقد اخترت الأسبوع الأول من أغسطس، أعدكم سأخبركم عندما أفعل ذلك".

وقال رئيس فريق حملته إنه لن يعلن خياره هذا الأسبوع في نهاية الأمر، وإن كان ينبغي الكشف عن الاسم قبل المؤتمر الديموقراطي الذي يبدأ في 17 آب/أغسطس في ميلووكي، بويسكونسن.

بعد الانتخابات التمهيدية التي شارك فيها عدد كبير من المرشحين، وعد نائب الرئيس السابق في آذار/مارس أنه سيختار امرأة كشريكة له في الانتخابات التي ينافس فيها الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وإذا فاز، ستكون لدى الولايات المتحدة لأول مرة نائبة للرئيس.

وتنتشر التكهنات حول القرار المهم نظراً لأن بايدن سيكون في سن 78 عامًا في كانون الثاني/يناير، وقد لمح إلى أنه لن يبقى في الحكم سوى لفترة واحدة، وقد تصير نائبته بعد ذلك مرشحة محتملة للرئاسة في انتخابات 2024 ، أو حتى أن يُطلب منها الحلول محله في حال أصيب بوعكة أو حتى توفي.

في مواجهة الاحتجاجات التاريخية ضد العنصرية بعد وفاة جورج فلويد الأميركي من أصل إفريقي مختنقاً بعد أن أوقفه شرطي أبيض، ازداد الضغط على جو بايدن لاختيار مرشحة سوداء.

وبرز اسم السناتورة كامالا هاريس (55 عاما) لكن ماضيها كمدعية وانتقادها الشديد لجو بايدن خلال الانتخابات التمهيدية الديموقراطية قد لا يساعدانها.

ومن الأسماء الأخرى المطروحة سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة لباراك أوباما، والسناتورة التقدمية إليزابيث وارن والسيناتورة والجندية السابقة تامي داكويرث والنائبتان كارين باس وفال ديمينغز أو الحاكمتان غريتشين ويتمر وميشال لوجان غريشام.