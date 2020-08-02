من ستكون نائب رئيس جو بايدن لمواجهة ترامب في الانتخابات المقبلة؟

تنتشر الشائعات والتسريبات حول اختيار جو بايدن للمرشحة التي سيواجه معها دونالد ترامب في انتخابات الـ 3 نوفمبر-تشرين الثاني، والتي قد تصبح أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وإذ تظهر بعض الدراسات أن هذا الخيار لن يكون له تأثير يذكر على نوايا التصويت للديموقراطي الذي يتقدم على الرئيس الجمهوري في الاستطلاعات، فإن بعضها الآخر يعتقد أنه قد يحدث فرقا، من خلال جذب مزيد من الناخبين، وخاصة بين السود أو في الوسط الغربي، الذي التف حول ترامب في العام 2016.

وازداد الضغط على المرشح السبعيني من أجل اختيار مرشحة من السود، في ظل موجة الغضب غير المسبوقة ضد عنف الشرطة والعنصرية بعد مقتل جورج فلويد.

كامالا هاريس: سيدة الدوائر القضائية القوية

كان يحلو للسناتورة ذات الـ 55 عاما أن تكرر خلال الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين "كانت والدتي تقول لي في كثير من الأحيان، كامالا، ربما تكونين الأولى بين من ينجز أشياء كثيرة. إعملي على ألا تكوني الأخيرة".

منذ بداية حياتها المهنية، تراكم هذه المرأة المتحدرة من أبوين مهاجرين من جامايكا والهند، ألقاب الريادة، وتود، بعد أن فشلت في الفوز بالمرحلة التمهيدية، أن تضيف لقب أول مرشحة سوداء، وربما أول نائب لرئيس الولايات المتحدة.

بعد ولايتين في منصب مدعية عامة في سان فرانسيسكو (2004-2011)، تم انتخابها مرتين مدعية عامة لكاليفورنيا (2011-2017)، لتصبح أول امرأة، وأول شخص أسود أيضا، يرأس الدوائر القضائية في الولاية الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

وفي يناير-كانون الثاني 2017، أدت اليمين أمام مجلس الشيوخ في واشنطن، لتكون أول امرأة متحدرة من جنوب آسيا وثاني سناتورة سوداء في التاريخ الأمريكي.

نشأت كامالا هاريس في أوكلاند، في ولاية كاليفورنيا التقدمية في ستينات القرن الماضي، فخورة بكفاح والديها من أجل الحصول على الحقوق المدنية.

وتعرف المرشح الديموقراطي تمام المعرفة وكانت مقربة من إبنه بو بايدن، الذي توفي بمرض السرطان في عام 2015. لكنها فاجأت بهجومها المفاجئ عليه خلال أول مناظرة جمعت بينهما في 2019، وخصوصا حول مواقفه من سياسات التمييز العنصري في السبعينات. وروت بتأثر كيف كانت تتنقل وهي فتاة صغيرة في إحدى الحافلات التي تقل التلاميذ السود إلى الأحياء التي يسكنها البيض.

وتصدرت استطلاعات الرأي بعد المناظرة لكنها سرعان ما تراجعت، بعد أن وجدت صعوبة في تحديد برنامجها الانتخابي بوضوح. وبعد ان أخفقت في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في ديسمبر-كانون الأول، تحالفت مع جو بايدن في مارس-آذار، لكن بعض حلفاء نائب الرئيس السابق لم يغفروا للسناتورة عدم تعبيرها عن "الندم" بشكل كاف بعد انتقاده وحذروه من مرشحة "طموحة" جدا.

وكان ذلك كافيا لزيادة دعم كامالا هاريس، التي تنتقد التحيز الجنسي.

سوزان رايس: أكثر الديبلوماسيات خبرة

لا غبار على تجربة السفيرة لدى الأمم المتحدة ثم مستشارة الأمن القومي في فريق الرئيس باراك اوباما، فسوزان رايس تعد إحدى أكثر الدبلوماسيات الأمريكيات خبرة. وستكون جاهزة منذ اليوم الأول لمساعدة جو بايدن في قضايا السياسة الخارجية الحساسة.

ودرجت هذه الأمريكية من أصول افريقية والتي تبلغ من العمر 55 عاما، والتي يعرف بأنها صاحبة طبع عدائي ولا تتمتع دوما بالدبلوماسية، على مقارعة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي من 2009 إلى 2013، ما يمكنها من إظهار الحزم الذي يرغب المرشح الديموقراطي بتجسيده ضد الخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة.

وهذه المتخصصة في افريقيا، التي تأثرت بالإبادة في رواندا عام 1994 ووقفت أمامها عاجزة خلال ولاية بيل كلينتون، تعرف كواليس البيت الأبيض.

كما تسمح صورتها المرتبطة بصديقها باراك أوباما، بطمأنة حلفاء واشنطن الذين لم يعاملهم دونالد ترامب بشكل جيد.

يقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بواشنطن ديفيد باركر إن جو بايدن "تربطه بها علاقة رائعة، فقد عملا معًا لمدة ثماني سنوات بشكل وثيق جدًا، وهذا يعني الكثير لشخص مثله".

لكن سوزان رايس، المولودة في واشنطن لأبوين جامعيين، والحاصلة على شهادات مرموقة، لم يتم انتخابها على الإطلاق ويمكن اعتبارها موظفة بعيدة كل البعد عن واقع المجتمع الاميركي.

وأثارت الجدل بعد تصريحاتها حول الهجوم على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي عام 2012، وأضطرت حينها إلى العدول عن الترشح لمنصب وزير الخارجية، ومن شأن ذلك ان يعرضها لسهام معسكر ترامب.

كارين باس: نقاط مشتركة مع جو بايدن

أثارت كارين باس، غير المعروفة على الرغم من مسيرتها البرلمانية الطويلة، مفاجأة بإدراجها في الأيام الأخيرة ضمن لائحة المرشحات المحتملات إلى جانب جو بايدن.

والنموذج المتحفظ للعضو في الكونغرس هو بالضبط ما يمكن أن يثير اعجاب المرشح، الذي تأكد من عدم سعيها إلى منافسته بعد أن أشارت إلى عدم نيتها الترشح للرئاسة في العام 2024، وذلك كما فعل عندما كان مساعدا مخلصا لباراك أوباما.

وترأس النائبة ذات الـ 66 عاما مجموعة النواب السود النافذة في الكونغرس وقادت عملية إعداد مشروع قانون لإصلاح الشرطة، حمل اسم جورج فلويد.

وكانت العاملة السابقة في الرعاية الطبية نائبة في مجلس ولاية كاليفورنيا منذ العام 2004، وأصبحت في العام 2008 أول رئيسة مجلس من أصل افريقي، قبل أن تدخل مجلس النواب في عام 2011.

غير أنّ الجمهوريين قد يستغلون مواقفها اليسارية. وقد يؤثر بيان أصدرته في العام 2016 بشكل خاص على الناخبين من أصل كوبي، وهو أمر حاسم للفوز في فلوريدا، وذلك بعدما كتبت فيه أن "وفاة القائد الأعلى خسارة كبيرة للشعب الكوبي" بعد وفاة فيدل كاسترو.

تتشارك كارين باس مأساة كبيرة مع جو بايدن هي فقدان أبنائهما. وغالبًا ما يروي نائب الرئيس السابق معاناته بسبب وفاة ابنته وزوجته الأولى في العام 1972، في حادث سيارة، ثم ابنه الأكبر. وفقدت كارين باس ابنتها وصهرها في حادث سيارة في العام 2006.

وفي يوليو-تموز، ردت على مجلة ذي أتلانتيك التي سألتها عن قسوة الحملة الرئاسية قائلة "هل تعلمون، أنا مستعدة لأي احتمال" مضيفة "بعد خسارة أطفالي، أستطيع فعل أي شيء".

إليزابيث وارن: المناهضة لوول ستريت

بدت السيناتورة التقدمية، المدفوعة بمؤيدين متحمسين، المرشحة الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي قبل نتائج مخيبة للآمال في صندوق الاقتراع وانسحاب في أوائل مارس-آذار.

وبدلاً من تقديم دعمها لبرني ساندرز "الصديق" القريب من أفكارها، جعلت التشويق يستمر إلى أن انضمت إلى جو بايدن في أبريل-نيسان.

ورغم الانتقادات التي تبادلتها معه خلال الانتخابات التمهيدية، قامت منذ ذلك الحين بحملة نشطة من أجل منافسها الوسطي السابق، وشاركت مساء الجمعة في حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت.

ومع وجود وارن التي تناهض وول ستريت إلى جانبه، يمكن للمرشح الديموقراطي أن يجذب أكثر الناخبين توجها نحو اليسار إضافة إلى الأمريكيين من أصل افريقي الذين اظهرت الاستطلاعات أنهم يفضلونها على كامالا هاريس.

ولكن هذه السيدة التي تبلغ 71 عاما، قد يثير برنامجها التقدمي الحازم خوفا لدى المعتدلين وأن يقدم الحجج لمعسكر ترامب، الذي يصف جو بايدن بأنه "دمية" بيد "اليسار الراديكالي". كما من المؤكد أنه ستتم مهاجمة عدوة الرئيس الجمهوري بسبب أصولها الأمريكية الهندية المتواضعة التي طالما أكدتها.

وقد يمنح تعيينها الجمهوريين مقعدًا قيمًا في مجلس الشيوخ يأمل الديموقراطيون باستعادته في نوفمبر-تشرين الثاني.

تامي دوكوورث: بطلة الحرب الطموحة

قد تعزز السناتورة تامي دوكوورث، الأقل شهرة من زميلتيها كامالا هاريس وإليزابيث وارن، وهي مقاتلة سابقة من أصل آسيوي فقدت ساقيها في العراق، من نقاط قوة جو بايدن على الصعيد الإنساني.

تتنقل هذه السيدة المولودة في بانكوك والتي تبلغ من العمر 52 عاما على كرسي متحرك في أروقة الكونغرس في واشنطن، حيث تمثل إلينوي، وهي ولاية صناعية في الغرب الأوسط، تم انتخابها لأول مرة في مجلس النواب من 2013 إلى 2017، ثم في مجلس الشيوخ.

ابنة محارب سابق في الجيش الأمريكي وأم تايلندية، وانخرطت في الجيش وفي البحرية الأمريكية قبل أن تصاب في العراق عام 2004، عندما أصيبت المروحية التي كانت تشارك في قيادتها.

انضمت، مبتورة الساقين، إلى حكومة باراك أوباما في وزارة شؤون المحاربين القدامى النافذة. ويرى باركر أن "بطلة الحرب" هذه، في بلد يعشق قدامى المحاربين، قد تكون "أكثر قربا من الناس" من بعض منافسيها لدى "جزء كبير من الناخبين".

تم تداول أسماء أخرى بقوة منذ أشهر، رغم أن أسهمها تراجعت أخيرا مثل الحاكمتين غريتشن ويتمر وميشال لوجان غريشام، وهي نائبة من أصل اسباني علما بأن هذه القاعدة مهمة أيضًا للديموقراطيين، والعضو في مجلس النواب فال ديمينغز وحتى السناتورة تامي بالدوين. وقد يقوم فريق بايدن، مثل آخرين قبله، بإحداث مفاجأة من خلال الكشف عن اسم غير متوقع.