المرشح الرئاسي بايدن يحدد في غضون أيام خياره لمنصب نائب الرئيس

أعلن المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأميركية جو بايدن الثلاثاء أنه سيختار الأسبوع المقبل نائبه الذي سيخوض معه انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر لمنافسة الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

وقال بايدن للمراسلين الصحافيين "سوف أحدد خياري في الأسبوع الأول من آب/أغسطس"، مضيفاً "أعدكم بأني سأعلمكم بذلك حالما أفعل".

وسأل المراسلون بايدن، الذي تعهد باختيار امرأة، عما إذا كان سيتمكن من مقابلة الشخص الذي سيقع عليه الخيار وجها لوجه بسبب وباء كوفيد-19، فأجاب نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاما "سنرى".

وقال بايدن ممازحا بأنه سيحاول "خداع" المراسلين الذين يخيمون أمام منزله في ويلمينغتون كي يتمكن من لقاء الشخص الذي سيختاره قبل الإعلان عنه رسميا.

ووفق تقارير إعلامية، تضم قائمة بايدن القصيرة للمرشحين السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس وسوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة في عهد باراك اوباما.

وهناك اعتقاد أن بايدن ينظر أيضا في خيارات أخرى تشمل ثلاث سيناتورات أخريات هن تامي داكوورث من إلينوي واليزابيث وارن من ماساتشوستس وتامي بالدوين من ويسكونسن.

وفي السباق أيضا ممثلة فلوريدا في مجلس النواب فال ديمينغز وزميلتها ممثلة كاليفورنيا كارين باس، إضافة إلى حاكمة ولاية ميشيغن غريتشين ويتمر وحاكمة ولاية نيو مكسيكو لوجان غريشام ورئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز.

ونشر موقع بوليتيكو الإلكتروني رسماً بيانياً بعد تصريحات بايدن يورد بأنه اختار هاريس للمنصب، لكن الموقع اعتذر لاحقاً عن ذلك وقال أنه حدث عن طريق الخطأ بسبب "عطل فني".

ومن المقرر أن يبدأ في 17 آب/أغسطس انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي للإعلان عن مرشحه الرئاسي ونائبه، لكن يتوقع أن يكشف بايدن عن خياره قبل ذلك.