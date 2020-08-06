ألمانيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا منذ 3 أشهر

سجل المركز الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أعلى حصيلة يومية لإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة أشهر.

وأعلن معهد روبرت كوخ تسجيل 1,045 إصابة جديدة لتتخطى الحالات اليومية حاجز الألف لأول مرة منذ السابع من أيار/مايو الماضي.

وسُجلت أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا بأكثر من 6000 حالة في بداية نيسان/أبريل الماضي.

وتتماشى حصيلة الأربعاء مع الارتفاع اليومي الملحوظ في الإصابات خلال الأسابيع الماضية حيث تواجه السلطات ظهور بؤر جديد للفيروس بعدة مناطق بالبلاد.

وقال المعهد إن هذا التطور في الأعداد "مقلق للغاية" بينما ناشد الألمان احترام إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ويُنظر إلى تعامل ألمانيا مع ازمة كورونا باعتباره نموذجاً ناجحاً مقارنة بغيره من الدول الغربية، حيث بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 9,175 من بين 213 ألف حالة مؤكدة.