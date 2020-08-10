شاهد: الطلاب يعودون إلى المدارس في برلين وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية لكورونا

عاد الطلاب في برلين إلى المدراس يوم الاثنين وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، وسيُطلب من التلاميذ ارتداء أقنعة في الممرات ولكن ليس أثناء التدريس أو في الملعب.

كما سيتم السماح بإجراء حصص الرياضة والموسيقى والدراما، ولكن مع فرض قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة مترين بين كل طالب.

وفتحت المدارس أبوابها في ولايتي براندنبورغ وشليسفيغ هولشتاين في ألمانيا يوم الاثنين.

في حين بولاية شمال الراين ستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان يواجه 2.5 مليون طالب أشد الإجراءات صرامة في البلاد عند عودتهم يوم الأربعاء بما في ذلك متطلبات ارتداء القناع حتى أثناء وجودهم داخل الفصل.

وشهدت ألمانيا حوالي 215 ألف حالة مؤكدة و 9200 حالة وفاة، وخفضت ذروة حوالي 6 آلاف إصابة يومية جديدة في مارس إلى المئات.

ومع ذلك عادت الأرقام للزيادة مرة أخرى وتجاوزت الألف مؤخرا للمرة الأولى منذ 7 مايو

ويُنظر إلى تعامل ألمانيا مع ازمة كورونا باعتباره نموذجاً ناجحاً مقارنة بغيره من الدول الغربية، حيث بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 9,175 من بين 213 ألف حالة مؤكدة.