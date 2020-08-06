ظريف في ذكرى "قنبلة هيروشيما": الأسلحة النووية الأمريكية والإسرائيلية "تهدد" الشرق الأوسط

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس، أن أسلحة الولايات المتحدة النووية تشكل خطرا على الشرق الأوسط، وذلك لمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لإلقاء اول قنبلة ذرية أمريكية في العالم على هيروشيما باليابان.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "اليوم، الأسلحة النووية الأمريكية والإسرائيلية تهدد منطقتنا".

وأضاف "قبل 75 عاما من اليوم، وصمت الولايات المتحدة نفسها بالعار كونها أول مستخدم والوحيد للأسلحة النووية. وضد الأبرياء".

وتحيي اليابان الخميس ذكرى أول هجوم نووي في التاريخ، والذي وقع في 6 آب/أغسطس 1945 في هيروشيما، حيث قتلت قنبلة "الولد الصغير" حوالي 140 ألف شخص عند نهاية الحرب العالمية الثانية.

يأتي تصريح ظريف أيضًا فيما يسود التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والذي ازداد منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي، والذي اعقبه إعادة فرض عقوبات أمريكية شديدة.

وأضاف ظريف "لقد حان الوقت لوضع حد للكابوس النووي وعقيدة "الدمار المتبادل المؤكد"، الموروث من الحرب الباردة.

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك أسلحة ذرية في إطار برنامجها النووي وهو ما تنفيه إيران دوماً.

ولا تقيم طهران وواشنطن علاقات دبلوماسية منذ 1980.

وتعد إسرائيل القوة العسكرية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، لكنها لم تؤكد ذلك مطلقًا.