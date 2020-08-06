شاهد: سامسونغ تكشف عن نسختها المطورة من هاتفها الذكي القابل للطي

قبل عام ونصف، عندما كشفت سامسونغ عن هاتفها الذكي الجديد غالاكسي إس 10- Galaxy S10، خطف هاتف ذكي آخر لسامسونغ الانتباه، سامسونغ غالاكسي فولد الذي كان أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي يطرحه العملاق الكوري في السوق. هذا الهاتف الذكي واجه عدة مشاكل منذ طرحه. ولتدارك هذا، كشفت سامسونغ الأربعاء خلال مؤتمر غالاكسي أنباكد Galaxy Unpacked عن خليفة غالاكسي فولد، وعرضت هاتف غالاكسي زاد فولد 2 المجهز بشبكة الجيل الخامس.

الجهاز الجديد يشبه سابقه غير أنه زين بحرف زاد - Z الذي أصبحت بالتالي رمز سلسلة الهواتف القابلة للطي لدى سامسونغ. كما أدخلت سامسونغ تطويرات آخرى على الجهاز الجديد.

شاشة كبيرة على السطح الخارجي

يأتي غالاكسي زاد فولد 2 لتصحيح أحد الانتقادات الرئيسية للنموذج الأول والمتعلقة بالشاشة الخارجية التي يعتبرها الكثيرون صغيرة جدًا. في النسخة الجديدة تم استبدال الشاشة الصغيرة مقاس 4.6 بوصة في المقدمة بشاشة أكبر بقياس 6.2 بوصة من الطرف إلى الطرف. كما قامت سامسونغ أيضًا بدمج زاوية خاصة بالصور الشخصية سيلفي في أعلى الشاشة.

تشهد الشاشة الرئيسية أيضًا بعض التغييرات الصغيرة، حيث استعادت سامسونغ نظامها الزجاجي الرقيق للغاية المستخدمة في هاتف غالاكسي زاد فليب Galaxy Z Flip، مع الإحتفاظ بقطر مماثل بمقاس 7.6 بوصة. كما تتميز الشاشة الكبيرة القابلة للطي بمعدل تحديث بسعة 120 هرتز، وهي تقنية استخدمتها سامسونغ على هواتف غالاكسي إس 20- Galaxy S20.

وفي الوقت الذي صمم قطع شاشة النموذج الأصلي في الزاوية اليسرى العليا من خلال درجة كبيرة، فإن غالاكسي زاد فولد 2 - Galaxy Z Fold 2 يشتمل فقط على قطع صغير في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

مراجعة شاملة

وقامت سامسونغ كذلك بمراجعة النسخة الجديدة على الأطراف وتبنت نفس مبدأ غالاكسي زاد فليب Galaxy Z Flip مع إمكانية فتح الهاتف الذكي جزئيًا فقط. فعندما تكون الشاشة نصف مطوية، من الممكن استخدام الهاتف الذكي في وضع فلكس Flex.

وفيما يتعلق بالخصائص التقنية للجهاز، قامت سامسونغ بتجهيز هاتف غالاكسي زاد فولد 2 Galaxy Z Fold 2 5G بشريحة Snapdragon 865 Plus، وهو المعالج الراقي الذي أطلقته شركة كالكوم Qualcomm الشهر الماضي. أما بالنسبة للبطارية، فهي عبارة 4500 mAh مدمجة في الهاتف. يوفر الهاتف الذكي أيضًا قارئ بصمات الأصابع على الحافة.

على الجانب الخلفي، تم تجهيز الهاتف الذكي بثلاث كاميرات.

ومن المنتظر أن تقدم سامسونغ الهاتف الذكي الجديد بمزيد من التفاصيل في 1 أيلول/سبتمبر المقبل. وفي هذا التاريخ أيضًا ستطلق الشركة الحجز المسبق للهاتف القابل للطي مع الإعلان عن التاريخ الرسمي للإطلاق وسعر البيع.