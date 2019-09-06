سامسونغ لن تُسوق هاتفها الجديد القابل للطي غالاكسي فولد في بلجيكا

كشف القسم البلجيكي لشركة الالكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ أنه لن يتم بيع جهاز الهاتف الذكي الجديد غالاكسي فولد Galaxy Fold القابل للطي في بلجيكا. ولم يتحدث القسم البلجيكي لعملاق الإلكترونيات عن سبب هذا القرار حيث كان من المفروض أن يتم طرح الهاتف الجديد في السوق البلجيكية في 3 مايو/ أيار القادم مقابل ما يزيد قليلاً عن 2000 يورو.

وتعطل إصدار جهاز غالاكسي فولد Galaxy Fold القابل للطي في الأسواق بعدما لاحظ الصحفيون العديد من العيوب في الشاشة القابلة للطي للأجهزة المختبرة.

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وبعد أشهر من تطوير الهاتف الذي يمكنه العمل مع شبكة الجيل الخامس 5G للأنترنيت، أعلنت شركة سامسونغ أن هاتفها الذكي سيكون متاحًا الجمعة في كوريا الجنوبية، ثم في العديد من الأسواق المختارة بعناية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة و لم يتم التخطيط لإطلاق الهاتف في كل من بلجيكا وهولندا.

وطورت سامسونغ أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم، فيما بدأ منافسوها مثل هواوي في سباق لطرح هواتف بشاشة قابلة للطي كذلك.